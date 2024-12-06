Загальні втрати ворога вже сягають 750 610 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат Росії
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 750 610 (+1660) осіб,
- танків – 9 514 (+8),
- бойових броньованих машин – 19 518 (+46),
- артилерійських систем – 21 043 (+20),
- РСЗВ – 1 253 (+0),
- засоби – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 023 (+46),
- крилаті ракети – 2 857 (+2),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 899 (+56),
- спеціальна техніка – 3633 (+3).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, у 2025 році Росія може відчути серйозний дефіцит танків. Втрати окупантів у техніці настільки великі, що скоро Росії почне не вистачати радянських запасів, якими вона здебільшого їх заповнює.