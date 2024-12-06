Загальні втрати ворога вже сягають 750 610 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат Росії

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

особового складу – близько 750 610 (+1660) осіб,

танків – 9 514 (+8),

бойових броньованих машин – 19 518 (+46),

артилерійських систем – 21 043 (+20),

РСЗВ – 1 253 (+0),

засоби – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 023 (+46),

крилаті ракети – 2 857 (+2),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 30 899 (+56),

спеціальна техніка – 3633 (+3).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, у 2025 році Росія може відчути серйозний дефіцит танків. Втрати окупантів у техніці настільки великі, що скоро Росії почне не вистачати радянських запасів, якими вона здебільшого їх заповнює.