Загальні втрати ворога вже сягають 750 610 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат Росії

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

  • особового складу – близько 750 610 (+1660) осіб,
  • танків – 9 514 (+8),
  • бойових броньованих машин – 19 518 (+46),
  • артилерійських систем – 21 043 (+20),
  • РСЗВ – 1 253 (+0),
  • засоби – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 023 (+46),
  • крилаті ракети – 2 857 (+2),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 899 (+56),
  • спеціальна техніка – 3633 (+3).

Втрати Росії у війні
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, у 2025 році Росія може відчути серйозний дефіцит танків. Втрати окупантів у техніці настільки великі, що скоро Росії почне не вистачати радянських запасів, якими вона здебільшого їх заповнює.