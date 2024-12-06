Общие потери врага уже достигают 750 610 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь России

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

личного состава – около 750 610 (+1660) человек,

танков – 9 514 (+8),

боевых бронированных машин – 19 518 (+46),

артиллерийских систем – 21 043 (+20),

РСЗВ – 1 253 (+0),

средства – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 023 (+46),

крылатые ракеты – 2 857 (+2),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 30 899 (+56),

специальная техника – 3633 (+3).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, в 2025 году Россия может ощутить серьезный дефицит танков. Потери оккупантов в технике настолько велики, что скоро России начнет не хватать советских запасов, которыми она в основном их заполняет.