Председатель Совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко рассказал 24 каналу, что оккупанты будут сохранять свой наступательный потенциал пока Силы обороны не накопят необходимое количество оружия для противодействия врагу. По его словам, Путин сейчас играет "ва-банк", ведь понимает, что российская армия не может бесконечно долго штурмовать украинские позиции.

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Путин пользуется моментом

Иван Тимочко высказал мнение, что диктатор знает, что мобилизационный ресурс в России рано или поздно иссякнут, поэтому диктатор использует момент, когда россияне еще готовы идти умирать за бешеные деньги, которые обещают в минобороны.

Если Путин будет чувствовать, что армия не выполняет задачи, но финансово понимать, что он способен увеличить на нее расходы, то будет пробовать провести мобилизацию,

– предположил председатель Совета резервистов сухопутных войск.

Он пояснил, что мобилизация это сложный процесс, ведь людей нужно готовить к войне и проводить профессиональные учения.

Путин, вероятно, заставлять свои войска идти в наступление, чтобы достичь определенных результатов до инаугурации Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января 2025 года.

Однако Россия не может использовать потенциал уже захваченных территорий для того, чтобы формировать плацдармы или организовывать наступление. Оккупантам приходится привлекать только свои силы и ресурсы для этого,

– сказал Тимочко.

Все потери и расходы на российские войска приходится покрывать из российского бюджета. Неизвестно сколько еще времени Путин сможет финансировать это.

"Наступление с огромными потерями без выгоды с оккупированных территорий можно объяснить только тем, что России важен не экономический, а политический компонент", – отметил Иван Тимочко.

К слову, по данным материала BBC, российская тактика штурмов обеспечивает определенное продвижение на фронте, но приводит к огромным потерям, которые растут до тысяч солдат ежедневно. В ноябре 2024 года Россия потеряла более 45 000 военных, что стало самым высоким показателем за месяц с начала полномасштабного вторжения.