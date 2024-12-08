Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 08.12.2024

  • Личного состава – около 753 370 (+1460),
  • танков – 9519 (+5),
  • боевых бронированных машин – 19571 (+36),
  • артиллерийских систем – 21058 (+3),
  • РСЗО – 1253 (+0),
  • средств ПВО – 1023 (+1),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20071 (+29),
  • крылатых ракет – 2857 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30965 (+17),
  • специальной техники – 3635 (+2).

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потери врага на 8 декабря 2024 года

Потери врага на 8 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ