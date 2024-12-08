Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 08.12.2024
- Особового складу – близько 753 370 (+1460),
- танків – 9519 (+5),
- бойових броньованих машин – 19571 (+36),
- артилерійських систем – 21058 (+3),
- РСЗВ – 1253 (+0),
- засобів ППО – 1023 (+1),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20071 (+29),
- крилатих ракет – 2857 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30965 (+17),
- спеціальної техніки – 3635 (+2).
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Втрати ворога на 8 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ