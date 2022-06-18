Как восстановить паспорт во время войны: куда обращаться и сколько это стоит

Многие украинцы потеряли паспорт во время военного положения или же не смогли вовремя его получить. Центр общественного мониторинга и контроля рассказал, что делать в таких ситуациях.

Восстановить паспорт во время военного положения не проблематично. Процедура получения документа практически не поменялась. Единственное, что производить паспорт могут немного дольше обычного.

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Что делать, если потеряли паспорт

Прежде всего, нужно написать заявление в полицию, чтобы получить подтверждение о регистрации заявления о потере документов.

Следует помнить, что для подтверждения личности в Украине можно пользоваться другими документами. Например, загранпаспортом или водительским удостоверением. Также можно использовать цифровые документы в мобильном приложении "Действие". Они имеют такую же юридическую силу, как бумажный или пластиковый паспорт.

Куда обращаться, чтобы восстановить документ

! На время военного положения у Действия появился специальный документ для подтверждения личности.

Оформить новый паспорт можно в территориальных органах Государственной миграционной службы Украины, в Центрах предоставления административных услуг или "Паспортном сервисе".

Украинцы могут обращаться в любое отделение, расположенное на подконтрольной Украине территории, и там, где не происходят активные боевые действия.

С собой надо иметь :

заявление об утрате паспорта;

идентификационный код;

другие документы при необходимости (например, свидетельство о браке);

чеки об оплате административного сбора или штрафа, если этого требует законодательство.

Сколько стоит оформление паспорта

Закон Украины предусматривает получение бесплатного паспорта всем украинцам, получающим его впервые при достижении 14-летия. В случае повторного оформления придется уплатить административный сбор.

В органах ДМС несрочное оформление ID-карты стоит 372 гривны. Паспорт производится в течение 20 рабочих дней. Срочное оформление стоит чуть дороже – 498 гривен. Но паспорт вы можете забрать уже через 10 дней.

В "Паспортном сервисе" тарифы выше. Несрочное изготовление паспорта – 852 гривны, а срочное – 978 гривен.

Возможен штраф за потерю документа

Слез знать, что человек, потерявший паспорт, может обязать уплатить штраф. Он составляет от 17 до 51 гривны.

В миграционной службе подчеркивают, что во время военного положения документы могут производиться с задержкой.

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