В то же время у Трампа еще сохраняются определенные иллюзии. Такое мнение в интервью 24 Канала высказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Как в США начинает меняться позиция по отношению к России

По мнению Михаила Подоляка, Дональд Трамп еще некоторое время будет доигрывать свою стратегию "мягкой дипломатии" в отношении России. Он считает, что Трамп уже убедился: все проекты, связанные с ресурсами, которые продвигались через Кирилла Дмитриева, оказались фикцией.

Значительная часть этих ресурсов была продана Китаю, который не собирается возвращать "свое", ведь речь идет о глобальной конкуренции. Пекин уже включил эти ресурсы в свои конкурентные возможности для противостояния с США. Поэтому, Поднебесная не позволит России дважды продавать одно и то же.

Путин не считает Трампа равным себе. Он видит себя значительно хитрее игроком, топом №1. Трамп, по его мнению, – это тот, кого легко перехитрить,

– отметил советник руководителя ОПУ.

Это уже становится очевидным для Трампа, но он, похоже, все еще надеется, что Россия, если к ней обратиться без давления, согласится остановиться, не реализовав свою главную цель – уничтожение украинской государственности. Понемногу становится понятно, что это не так, но Трамп пытается "доиграть", поскольку иллюзии до сих пор присутствуют в определенной части американского политического дискурса.

В то же время спецпредставитель Белого дома по вопросам Украины Кит Келлог, государственный секретарь Марко Рубио и сам Трамп четко признают: Путин не намерен завершить войну в Украине или хотя бы прекратить огонь. Более того, их возмущает, что диктатор сознательно убивает гражданское население Украины. Это все – признаки того, что, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы, но США постепенно переходят к правильной стратегии в отношениях с Россией.