Водночас у Трампа ще зберігаються певні ілюзії. Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Як у США починає змінюватися позиція щодо Росії

На думку Михайла Подоляка, Дональд Трамп ще певний час дограватиме свою стратегію "м'якої дипломатії" щодо Росії. Він вважає, що Трамп уже переконався: усі проєкти, пов'язані з ресурсами, які просувалися через Кіріла Дмитрієва, виявилися фікцією.

Значну частину цих ресурсів було продано Китаю, який не збирається повертати "своє", адже мова йде про глобальну конкуренцію. Пекін уже включив ці ресурси у свої конкурентні можливості для протистояння зі США. Відтак, Піднебесна не дозволить Росії двічі продавати одне й те саме.

Путін не вважає Трампа рівним собі. Він бачить себе значно хитрішим гравцем, топом №1. Трамп, на його думку, – це той, кого легко перехитрити,

– наголосив радник керівника ОПУ.

Це вже стає очевидним для Трампа, але він, схоже, все ще сподівається, що Росія, якщо до неї звернутися без тиску, погодиться зупинитися, не реалізувавши свою головну мету – знищення української державності. Потроху стає зрозуміло, що це не так, але Трамп намагається "дограти", оскільки ілюзії досі присутні в певній частині американського політичного дискурсу.

Водночас спецпредставник Білого дому з питань України Кіт Келлог, державний секретар Марко Рубіо та сам Трамп чітко визнають: Путін не має наміру завершити війну в Україні чи хоча б припинити вогонь. Ба більше, їх обурює, що диктатор свідомо вбиває цивільне населення України. Це все – ознаки того, що, на жаль, не так швидко, як хотілося б, але США поступово переходять до правильної стратегії у відносинах з Росією.