Военнослужащие Госпогранслужбы Украины показали, как уничтожают захватчиков и освобождают оккупированную территорию.
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Наши военные наказали окуупантов за кражу
Украинский беспилотник зафиксировал момент мародерства российских оккупантов в захваченном селе. На видео видно, как россияне украли гуся во дворе деревенского дома.
Затем они понесли его в один из домов, в котором обустроили свой командно-наблюдательный пункт.
Координаты штаба врага пограничники сообщили артиллеристам одной из механизированных бригад. Наш военные нанесли удар по пункту оккупантов. На видео видно, что "прилетело" именно в тот дом, куда отнесли гуся.
Военные также отметили, что артиллерийским огнем вместе с оккупантами-преступниками уничтожен и командир их подразделения, который именно приехал на угощение.
Как ВСУ наказали оккупантов-мародеров: смотрите видео
Мародерство россиян: последние новости
- Российские военные в очередной раз показали свою подлинную сущность. Вот только они славятся не своими победами на поле боя, а мародерством и пытками против гражданского населения.
- Украинцы, пережившие оккупацию, рассказывают ошеломляющие вещи. К примеру, в Херсоне россияне воровали все, что только можно было. Местная жительница Татьяна Наумова рассказала о мародерствах россиян.
- По ее словам, захватчики воровали даже купальники, которые люди оставляли на улице. Также они отбирали у пожилых людей кастрюли и котелки. А перед тем, как скрыться на левом берегу Днепра, они вывезли из садика линолеум, а в некоторых помещениях выкрутили дверные проемы.