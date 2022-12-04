Військовослужбовці Держприкордонслужби України показали, як знищують загарбників й звільняють окуповану територію.

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Наші військові покарали окупантів за крадіжку

Український безпілотник зафіксував момент мародерства російських окупантів у захопленому селі. На відео видко, як росіяни вкрали гусака на подвір'ї сільського будинку.

Потім вони понесли його до одного з будинків, у якому облаштували свій командно-спостережний пункт.

Координати штабу ворога прикордонники повідомили артилеристам однієї з механізованих бригад. Наш військові завдали удар по пункту окупантів. На відео видно, що "прилетіло" саме в той будинок, куди віднесли гусака.

Військові також зазначили, що артилерійським вогнем разом з окупантами-злочинцями знищено й командира їхнього підрозділу, який саме приїхав на частування.

Як ЗСУ покарали окупантів-мародерів: дивіться відео

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