Військовослужбовці Держприкордонслужби України показали, як знищують загарбників й звільняють окуповану територію.
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Наші військові покарали окупантів за крадіжку
Український безпілотник зафіксував момент мародерства російських окупантів у захопленому селі. На відео видко, як росіяни вкрали гусака на подвір'ї сільського будинку.
Потім вони понесли його до одного з будинків, у якому облаштували свій командно-спостережний пункт.
Координати штабу ворога прикордонники повідомили артилеристам однієї з механізованих бригад. Наш військові завдали удар по пункту окупантів. На відео видно, що "прилетіло" саме в той будинок, куди віднесли гусака.
Військові також зазначили, що артилерійським вогнем разом з окупантами-злочинцями знищено й командира їхнього підрозділу, який саме приїхав на частування.
Як ЗСУ покарали окупантів-мародерів: дивіться відео
Мародерство росіян: останні новини
- Російські військові вже вкотре показали свою справжню сутність. От тільки вони славляться не своїми звитягами на полі бою, а мародерством та тортурами проти цивільного населення.
- Українці, які пережили окупацію, розповідають приголомшливі речі. До прикладу, у Херсоні росіяни крали все, що тільки можна було. Місцева жителька Тетяна Наумова розповіла про мародерства росіян.
- За її словами, загарбники крали навіть купальники, які люди залишали на вулиці. Також вони відбирали у людей похилого віку каструлі та казани. А перед тим, як втекти на лівий берег Дніпра, вони вивезли з садочка лінолеум, а у деяких приміщеннях викрутили двірні отвори.