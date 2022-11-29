Про це в рамках проєкту 24 каналу СВОЇ розповіла Олена Кузенкова – підприємиця із Маріуполя. Жінка в березні разом із родиною виїхала з окупованого міста в Київську область.
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Мародери знайшли спосіб, як потрапляти в магазини
Пані Олена мала в Маріуполі магазин, який простояв цілий до 16 квітня. У певний момент через масовані обстріли росіян жінка вже не могла охороняти магазин, адже це було небезпечно для життя.
Потім наші мешканці відкрили його і винесли все. З Донецька приїхала фура, завантажилася і поїхала. З моменту, коли 2 березня вимкнули світло, наші "доблесні" мародери знайшли спосіб, як потрапляти в магазини. Вони не боялися жодної міни чи ракети. Відкривали всі магазини, аптеки, школи. Там був дійсно жах,
– розповіла вона.
Вона додала, що люди крали навіть техніку. Зокрема, несли й телевізор, "який нікому не потрібен, або диван на тачці тягнуть".
Разом з тим, пані Олена не планує здаватися. Жінка розповіла, що плануєте продовжувати будувати бізнес в Маріуполі, коли повернеться додому. Вона зізналася, що дуже сильно чекає на повернення Маріуполя під контроль України.
Коли ЗСУ можуть деокупувати Маріуполь
- Американський генерал Бен Ходжес після деокупації Херсона припустив, що Україна до січня може зайняти Маріуполь і Мелітополь. В Офісі Президента України заявили, що деокупація Маріуполя за 1,5 – 2 місяці – цілком логічний сценарій.
- Також про звільнення Маріуполя висловився військовий експерт Олександр Мусієнко. Він зазначив, що підстави вважати, що звільнення Маріуполя буде здійсненно, безумовно, є.
- Україна планує не просто повернути територію Маріуполя, а відбудувати знищене місто. Зокрема, українська архітектурна фірма NOVA показала, який вигляд може мати оновлена мерія Маріуполя.
- Крім того, відбудовувати місто Україні допоможуть партнери. Наприклад, відновити Драматичний театр в Маріуполі, де Росія вбила сотні людей, допоможе Італія.
До уваги – чи звільнять ЗСУ Маріуполь до січня: дивіться відео