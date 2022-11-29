Про це в рамках проєкту 24 каналу СВОЇ розповіла Олена Кузенкова – підприємиця із Маріуполя. Жінка в березні разом із родиною виїхала з окупованого міста в Київську область.

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Мародери знайшли спосіб, як потрапляти в магазини

Пані Олена мала в Маріуполі магазин, який простояв цілий до 16 квітня. У певний момент через масовані обстріли росіян жінка вже не могла охороняти магазин, адже це було небезпечно для життя.

Потім наші мешканці відкрили його і винесли все. З Донецька приїхала фура, завантажилася і поїхала. З моменту, коли 2 березня вимкнули світло, наші "доблесні" мародери знайшли спосіб, як потрапляти в магазини. Вони не боялися жодної міни чи ракети. Відкривали всі магазини, аптеки, школи. Там був дійсно жах,

– розповіла вона.

Вона додала, що люди крали навіть техніку. Зокрема, несли й телевізор, "який нікому не потрібен, або диван на тачці тягнуть".

Разом з тим, пані Олена не планує здаватися. Жінка розповіла, що плануєте продовжувати будувати бізнес в Маріуполі, коли повернеться додому. Вона зізналася, що дуже сильно чекає на повернення Маріуполя під контроль України.

Коли ЗСУ можуть деокупувати Маріуполь

Американський генерал Бен Ходжес після деокупації Херсона припустив, що Україна до січня може зайняти Маріуполь і Мелітополь. В Офісі Президента України заявили, що деокупація Маріуполя за 1,5 – 2 місяці – цілком логічний сценарій.

Також про звільнення Маріуполя висловився військовий експерт Олександр Мусієнко. Він зазначив, що підстави вважати, що звільнення Маріуполя буде здійсненно, безумовно, є.

Україна планує не просто повернути територію Маріуполя, а відбудувати знищене місто. Зокрема, українська архітектурна фірма NOVA показала, який вигляд може мати оновлена мерія Маріуполя.

Крім того, відбудовувати місто Україні допоможуть партнери. Наприклад, відновити Драматичний театр в Маріуполі, де Росія вбила сотні людей, допоможе Італія.

До уваги – чи звільнять ЗСУ Маріуполь до січня: дивіться відео