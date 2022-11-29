Об этом в рамках проекта 24 канала СВОИ рассказала Елена Кузенкова – предприниматель из Мариуполя. Женщина в марте вместе с семьей уехала из оккупированного города в Киевскую область.

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Мародеры нашли способ попадания в магазины

Елена имела в Мариуполе магазин, который простоял целый до 16 апреля. В определенный момент из-за массированных обстрелов россиян женщина уже не могла охранять магазин, ведь это было опасно для жизни.

Затем наши обитатели открыли его и вынесли все. Из Донецка приехала фура, погрузилась и уехала. С момента, когда 2 марта выключили свет, наши "доблестные" мародеры нашли способ попадания в магазины. Они не боялись ни одной мины или ракеты. Открывали все магазины, аптеки, школы. Имелось действительно ужас,

– рассказала она.

Она добавила, что люди воровали даже технику. В частности, несли и телевизор, "который никому не нужен, или диван на тачке тянут".

Вместе с тем, Елена не планирует сдаваться. Женщина рассказала, что планируете продолжать строить бизнес в Мариуполе, когда вернется домой. Она призналась, что очень сильно ожидает возвращения Мариуполя под контроль Украины.

Когда ВСУ могут деоккупировать Мариуполь

Американский генерал Бен Ходжес после деоккупации Херсона предположил, что Украина может занять до января Мариуполь и Мелитополь. В Офисе Президента Украины заявили, что деоккупация Мариуполя за 1,5 – 2 месяца – вполне логичный сценарий.

Также об уходе Мариуполя высказался военный эксперт Александр Мусиенко. Он отметил, что основания полагать, что освобождение Мариуполя будет осуществлено, безусловно, есть.

Украина планирует не просто вернуть территорию Мариуполя, а отстроить уничтоженный город. В частности, украинская архитектурная фирма NOVA показала, как будет выглядит обновленная мэрия Мариуполя.

Кроме того, восстанавливать город Украине помогут партнеры. К примеру, восстановить Драматический театр в Мариуполе, где Россия убила сотни людей, поможет Италия.

Вниманию – освободят ли ВСУ Мариуполь до января: смотрите видео