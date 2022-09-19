Наши военные показали кадры уникальной работы. ВСУ совместно со спецназовцами эффективно уничтожали врага.

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Как работали наши военные

Утром 24 февраля российские оккупационные войска прорвались на отдельных участках государственной границы со стороны россии и белоруси. Оккупанты пытались продвигаться в направлении Киева.

Вооруженные Силы Украины устроили "горячий прием" врагу. С помощью артиллерии и авиации наши войска атаковали вражеские колонны. Те, которым удалось прорваться, стали мишенями спецназовцев.

Именно спецназовцы осуществляли диверсионные мероприятия по выведению из строя важных объектов, командно-штабных машин, связи и сил обеспечения врага. Это внесло серьезный вклад в остановку продвижения оккупантов.

Как наши войска останавливали вражеские колонны 24 февраля: эпическое видео

План против реальности: как начиналась полномасштабная война

Подготовив идеологическую основу с помощью пропагандистов и признав квазиобразование на Донбассе, утром 24 февраля российский диктатор путин объявил о начале "спецоперации", то есть о полномасштабном вторжении в Украину.

Россияне нанесли ракетные удары по военным объектам в ряде областей Украины и начали наступление с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, со своей территории и из беларуси, таким образом образовав фронт от Житомирской и Киевской областей до Херсонской, а затем и Николаевской области. Также в первый день вторжения россия захватила остров Змеиный.

Главной целью врага стал захват Киева. Пропагандисты буквально кричали о том, что в считанные часы столица упадет, однако уже 208-й день Украина оказывает мощное сопротивление.

За почти 7 месяцев противостояния украинские защитники и защитницы деоккупировали территории Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей, освободили Змеиный остров и начали масштабное контрнаступление на Харьковщине и Херсонщине. Изо дня в день наши воины возвращают населенные пункты, освобождая их от оккупантов.

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