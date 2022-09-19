Наші військові показали кадри унікальної роботи. ЗСУ спільно зі спецпризначенцями ефективно нищили ворога.

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Як працювали наші військові

Уранці 24 лютого російські окупаційні війська прорвалися на окремих ділянках державного кордону з боку росії та з боку білорусі. Окупанти намагалися просуватися у напрямку Києва.

Збройні Сили України влаштували "гарячий прийом" ворогу. За допомогою артилерії та авіації наші війська атакували ворожі колони. Ті, яким вдалося прорватися, стали мішенями спецпризначенців.

Саме спецпризначенці здійснювали диверсійні заходи з виведенню з ладу важливих об'єктів, командно-штабних машин, зв'язку і сил забезпечення ворога. Це зробило серйозний внесок у зупинення просування окупантів.

Як наші війська зупиняли ворожі колони 24 лютого: епічне відео

План проти реальності: як починалася повномасштабна війна

Підготувавши ідеологічне підґрунтя за допомогою пропагандистів та визнавши квазіутворення на Донбасі, уранці 24 лютого російський диктатор путін оголосив про початок "спецоперації", тобто про повномасштабне вторгнення до України.

Росіяни завдали ракетних ударів по військових об'єктах у низці областей України та почали наступ з окупованих територій Донбасу та Криму, зі своєї території та з білорусі, таким чином утворивши фронт від Житомирської та Київської областей до Херсонської, а згодом і до Миколаївської області. Також у перший день вторгнення росія захопила острів Зміїний.

Головною метою ворога стало захоплення Києва. Пропагандисти буквально кричали про те, що за лічені години столиця впаде, однак уже 208-ий день Україна чинить потужний опір.

За майже 7 місяців протистояння українські захисники та захисниці деокупували території Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей, звільнили острів Зміїний та почали масштабний контрнаступ на Харківщині та Херсонщині. День за днем наші воїни повертають населені пункти, звільняючи їх від окупантів.

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