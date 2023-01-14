ВСУ показали уникальные кадры захвата вражеских позиций возле Бахмута

Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать всю Донецкую область. Наши военные героически противостоят врагу.

В ВСУ показали уникальные кадры захвата вражеских позиций и уничтожения противника в окрестностях Бахмута.

Достойно внимания Мировое СМИ, описывая ситуацию в Соледаре, сослалось на фейковый телеграм-канал

Удачная работа ВСУ

Ночью под прикрытием подразделения огневой поддержки Сил обороны операторы ССО Украины провели штурм опорного пункта, который удерживали российские солдаты.

Этот опорный пункт ранее удерживался украинскими военными, впрочем, был потерян в результате вражеских атак.

Благодаря профессиональной слаженной работе подразделение ССО быстро истребило противника, оказывавшего сопротивление. Позиции врага перешли под контроль операторов Сил специальных операций,

– говорится в сообщении.

В результате проведенной операции воины ССО Украины уничтожили 13 и взяли в плен 5 российских военных.

Успешная операция ВСУ: смотрите видео

Ликвидация вагнеровцев

Также в ВСУ показали успешную ликвидацию вагнеровцев.

На Бахмутском направлении аэроразведка ГПСУ обнаружила вагнеровцев с тяжелым вооружением. Оккупанты тщательно планировали захватить новые позиции.

Силы обороны сработали на опережение. "Внезапный удар во фланг и наемники вместе с их планами и техникой превращаются в костер", – отметили в ВСУ.

Как ВСУ ликвидировали вагнеровцев: смотрите видео

Как "Пионы" уничтожают врага под Бахмутом

Также наши военные показали, как уничтожают врага САУ 2С7 "Пион".

В ВСУ отмечают, что артиллеристы имеют большой опыт боевого применения своих пушек. "Именно они в первые недели широкомасштабного вторжения российских оккупантов прицельными залпами останавливали движение вражеских колонн на Киевщине и Черниговщине. Впоследствии уничтожали врагов на Харьковщине.

С результатами нашей деятельности вас ежедневно любезно знакомят со сводкой ГШ, ведь в ежедневных потерях врага всегда присутствует наш вклад,

– говорит командир одного из экипажей.

Работа наших военных: смотрите фото