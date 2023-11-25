В окопах и штабах, на кораблях и истребителях: как ВСУ почтили жертв Голодомора – видео впечатляет

В ВСУ показали мощное видео памяти жертв Голодомора. Воины призвали зажечь свечу и защитить Украину.

В ВСУ отметили, что ВСУ – сильные на суше, на море и в небе, потому что помнят о Голодоморе-Геноциде и защищают народ от коварного исконного московского-российского оккупанта. Армия и народ – единственные.

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Защитники отметили, что почтение жертв Голодомора – это дело чести всех украинцев. Речь как о гражданских, так и о тех, кто несет службу в небе, на море и суше, защищая Украину от российских оккупантов.

Именно поэтому 26 ноября в 16:00 в окопах и штабах, на кораблях и истребителях украинские военные присоединились к общенациональной акции "Зажги свечу памяти",

– говорится в сообщении.

Как ВСУ чтят жертв Голодомора-геноцида: мощное видео

Ранее зажечь свечу украинцев призвал президент Владимир Зеленский. Акция "Зажги свечу" проходит с 2003 года. Автором идеи является Джеймс Мейс – исследователь Голодомора. Журналисты 24 Канала также присоединились к акции и зажгли свечи в своих окнах – посмотреть фотографии можно здесь.