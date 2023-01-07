Украинские военные даже в суровых условиях войны устроили праздник в канун Рождества. Бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила показали трогательные фото празднований.

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Как ВСУ праздновали Рождество

За наши защитники собрались за большим столом. На нем были традиционные песни блюда, свечи и дух Рождества. Кутья, вареники, разные виды рыбы, компот присутствовали и на столах у бойцов.

Как ВСУ праздновали Сочельник: смотрите фото

Наши военные колядуют даже в самых горячих точках страны. Госпограничники показали щемящее видео.

Колядки от наших защитников: смотрите видео

Поздравления Зеленского с Рождеством

Президент Владимир Зеленский вечером 6 января поздравил украинцев с Рождеством. В Сочельник украинский лидер отметил, что, несмотря на разобщенные семьи, мы все – едины, как никогда.

В своем обращении Зеленский поздравил миллионы украинских семей, которые сегодня собираются вместе, чтобы провести Святой вечер и встретить первую звезду. Она извещает о Рождестве Христовом.

В Сочельник Зеленский пожелал, чтобы в каждую семью пришло согласие, а в каждый дом – достаток, на украинскую землю – победа, а с ней – тысячелетние мир и процветание.

Зеленский предупредил об угрозах атак на Рождество

Владимир Зеленский подчеркнул, что силы противовоздушной обороны делают все возможное для защиты нашего государства от вражеских атак, однако каждый из нас должен им помочь тем, что будет заботиться о собственной безопасности.

Пожалуйста, помните, какое зло воюет против нас. Учитывайте сигналы воздушной тревоги, и особенно в эти праздничные дни. Наши бойцы ПВО сделают все возможное. Но, пожалуйста, помогайте им тем, что заботитесь о своей безопасности,

– подчеркнул глава государства.