Українські військові навіть у суворих умовах війни влаштували свято напередодні Різдва. Бійці 24 ОМБр імені короля Данила показали зворушливі фото святкувань.

Читайте також ЗСУ відбили атаки ворога під Соледаром та понад десятком інших населених пунктів, – Генштаб

Як ЗСУ святкували Різдво

За наші захисники зібралися за великим столом. На ньому були традиційній пісні страви, свічки та дух Різдва. Кутя, вареники, різні види риби, узвар були присутні й на столах у бійців.

Як ЗСУ святкували Святвечір: дивіться фото

Наші військові колядують навіть у найгарячіших точках країни. Держприкордонники показали щемливе відео.

Колядки від наших захисників: дивіться відео

Привітання Зеленського з Різдвом

Президент Володимир Зеленський ввечері 6 січня привітав українців з Різдвом Христовим. У Святвечір український лідер зауважив, що попри роз'єднані сім'ї, ми всі – єдині, як ніколи.

У своєму зверненні Зеленський привітав мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, щоб провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове.

У Святвечір Зеленський побажав, аби у кожну родину прийшла злагода, а у кожну домівку – достаток, на українську землю – перемога, а з нею – тисячолітні мир і процвітання.

Зеленський попередив про загрози атак на Різдво

Володимир Зеленський підкреслив, що сили Протиповітряної оборони роблять усе можливе для захисту нашої держави від ворожих атак, однак кожен із нас повинен їм допомогти тим, що дбатиме про власну безпеку.

Будь ласка, пам'ятайте, яке зло воює проти нас. Зважайте на сигнали повітряної тривоги, і особливо цими святковими днями. Наші бійці ППО зроблять усе можливе. Але, будь ласка, допомагайте їм тим, що дбаєте про свою безпеку,

– наголосив глава держави.