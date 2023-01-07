Про це свідчать дані Генштабу, якими відомство поділилося зранку 7 січня. Розповідаємо далі, яка ситуація на фронті та біля яких населених пунктів окупанти намагалися йти в атаку.

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Окупанти не припиняють атаки

За даними Генштабу, росіяни не полишають спроб вийти на адміністративні межі Донецької області. Наступальні дії окупанти ведуть на Бахмутському напрямку.

Лиш за минулу добу підрозділам Сил оборони вдалося відбити атаки ворога поблизу Стельмахівки, Макіївки, Діброви та Білогорівки Луганської області, а також Озарянівки, Соледара, Красної Гори, Підгородного, Бахмута, Кліщіївки, Солі, Первомайського, Мар'їнки та Побєди на Донеччині.

Важливо звернути увагу, що у переліку населених пунктів Соледар. На днях ми розповідали про те, що невдачі під Бахмутом добряче виснажили ворога. Тож він почав перекидати свої війська у район Соледара. Нагадаємо, що цей населений пункт розташований за 15 кілометрів від Бахмута.

Яка ситуація на різних напрямках

Волинський і Поліський. Тут суттєвих змін за минулу добу не зафіксували. Також не виявлено формування наступальних угруповань ворога.

Сіверський і Слобожанський. Окупанти обстріляли низку населених пунктів у Харківській області. Якщо говорити про Куп'янський і Лиманський, то там під ворожий вогонь потрапили понад 20 населених пунктів на Луганщині. Ще понад 20 населених пунктів загарбники обстріляли на Бахмутському напрямку. Що стосується Авдіївського та Новопавлівського напрямків, то там вороги атакували низку населених пунктів Донецької області.

Не вщухали обстріли також на Запорізькому та Херсонському напрямку. Що стосується останнього, то від рук ворога постраждали мирні мешканці. Також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Берислава, Золотої Балки та Херсона.

Наостанок пройдімося втратами ворога за минулу добу. За 6 січня вдалося відправити на той світ 490 бійців російського війська. Загальна ж статистика свідчить про те, що 110 740 окупантів більше не зможуть воювати.