PowerBank для ноутбука: на что нужно обратить внимание, чтобы не ошибиться

Не секрет, что большинство павербанков на рынке предназначены для мелких устройств, вроде смартфонов, часов и наушников. Найти внешнюю зарядку для ноутбука не так просто. Для этого она должна соответствовать определенным требованиям.

Павербанки изначально создавались для кнопочных телефонов и смартфонов. Первые их экземпляры, выпущены еще в 2001 году, были маленькими капсулами с пальчиковой батарейкой внутри. Но со временем технологический мир осознал всю пользу портативных батарей, поэтому поставил себе цель создать нечто подобное для ноутбуков. Однако это, понятно, потребовало разработки новых типов аккумуляторов. Именно поэтому обычные павербанки не подходят для ноутбуков. 24 Канал собрал несколько полезных советов о том, как правильно выбрать павербанк для вашего лэптопа.

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Разъемы

Ноутбук является значительно более мощным устройством, чем смартфон или часы, его не удастся заряжать через стандартный порт USB. Разработчики достаточно давно создали новый стандарт универсального разъема с запасом мощности – USB 3.1 и разъем Type-C, рассчитанный на ток мощностью 100 ватт. Сегодня большинство производителей или уже перешли, или находятся в процессе перехода на этот стандарт, особенно потому, что ЕС принял новые законы, обязывая компании устанавливать во всех своих гаджетах именно Type-C. Рынок не страдает от дефицита этой технологии, поэтому проблем с поиском павербанка именно с USB 3.1 и разъемом Type-C возникнуть не должно.

Но наличие в ноутбуке двустороннего порта Type-C стандарта 3.1 не гарантирует его работу от павербанка, поскольку нужен кабель, поддерживающий этот стандарт. Если павербанк для ноутбука комплектуется собственным кабелем уже из коробки, то вам не о чем волноваться. Однако не все производители продают кабель вместе с павербанком – порой его нужно покупать отдельно.

Выбрав неправильный кабель вы, в лучшем случае, не получите желаемого результата, а в худшем – повредите ваши устройства. Обязательно проверяйте упаковку, с которой продается кабель, чтобы его характеристики совпадали с потребностями павербанка. Выбирая кабель, не стоит экономить, ведь дешевые будут плохо работать, прерывать зарядку или вообще не заряжать ноутбук.

Кроме того, не каждый ноутбук с Type-C может через него заряжаться.. Если у него вы видите маркировку с вилкой для розетки, значит этот порт поддерживает зарядку. Если он имеет пометку, похожую на букву D, то это означает поддержку DisplayPort. Если же там просто отметка самого USB, то ваш Type-C поддерживает только передачу данных.

Если ваш ноутбук не поддерживает зарядку через порт USB Type-C, или такого разъема нет, вы можете купить специальный переходник на стандартный круглый разъем питания.



Следует проверить наличие нужного разъема для зарядки на ноутбуке / Фото Unsplash

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Сила тока и напряжение

Выбирая павербанк, обращайте внимание на его мощность: она должна равняться или быть выше мощности зарядного устройства ноутбука. Эту информацию следует искать на вашем устройстве – все они имеют специальную информационную наклейку. Там указана мощность в Ваттах (W), выходное напряжение в Вольтах (V) и ток – в Амперах (А).

Как уже отмечалось, павербанки, присутствующие на рынке, в основном рассчитаны на зарядку телефонов, смартфонов, фитнес-браслетов и другой маломощной техники. Поэтому их выходное напряжение чаще всего составляет 5 вольт – это наиболее распространенное значение для современных девайсов. Ток для их зарядки также используется небольшой – около одного ампера. Но ноутбук при таких скромных параметрах заряжаться не будет. Ему требуется выходное напряжение свыше 12 вольт. Многие современные ноутбуки вообще требуют напряжения 15-20 вольт, поэтому павербанки нередко оснащают специальными переключателями.

Ток для зарядки мощного ноутбука также должен быть выше, чем для планшетов или смартфонов (в среднем от 3 ампер). Если ток будет намного меньше того, что требует устройство, то в лучшем случае ноутбук будет заряжаться долго. Тогда ни о какой работе в процессе его зарядки речь не будет идти.

Емкость

Если подытожить сказанное, то вам нужно посмотреть требования вашего ноутбука на самом ноутбуке, а затем подобрать павербанк, который будет не слабее этих параметров.

Этот параметр тоже имеет значение, ведь ноутбуки потребляют много энергии и имеют достаточно большие батареи. Внешние аккумуляторы для зарядки ноутбуков обычно имеют емкость более 10 000 миллиампер-часов, тогда как среднестатистические павербанки для смартфона порой могут иметь емкость и до 5 000 миллиампер-часов.

Кстати, не стоит забывать и о том, что ни один павербанк не передаст всю свою емкость из-за неизбежных потерь энергии во время ее преобразования. Например, при емкости 20 000 миллиампер-часов новый павербанк может отдать лишь около 14 000 миллиампер-часов.

То есть для длительной работы ноутбука лучше брать павербанк с большим запасом емкости. Однако предостерегаем: в этом сегменте много подделок, поэтому стоит помнить, что устройства с большой емкостью стоят дорого и весят много.

Универсальность

Многие производители указывают на "универсальность" своих павербанков. Однако к таким заявлениям стоит относиться скептически. Внимательно проверьте в руководстве по эксплуатации конкретное указание на то, что павербанк может заряжать ноутбуки, а также описание портов и кабелей, с помощью которых это происходит.