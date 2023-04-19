Как выглядел Бахмут до полномасштабного вторжения: щемящие кадры

Город Бахмут Донецкой области сейчас является одной из самых горячих точек на линии фронта – оккупанты уже месяцами пытаются захватить его, уничтожая все на своем пути. Город с каждым днем все больше превращается в руины.

Издание "Вільне радіо" показало видео, которое готовило ко Дню города Бахмут в 2021 году. На кадрах видна жизнь города до полномасштабного российского вторжения.

Обратите внимание Бахмут стоит, – Сырский рассказал о ситуации в эпицентре боевых действий

Бахмут к полномасштабному вторжению

После события 2014 года, когда боевики и российские военные пытались захватить Бахмут, а ВСУ и Нацгвардия выбили захватчиков, город вернулся к мирной жизни, развивался и развивался.

До полномасштабного вторжения Бахмут был домом для более 80 тысяч человек, из которых по состоянию на март этого года осталось менее 3 тысяч.

За время продолжающихся месяцами боев из-за ракетных и артиллерийских обстрелов Бахмут потерпел серьезные разрушения. Кадры "Свободного радио" напоминают, как город жил до полномасштабного российского вторжения, пока Россия не решила "освободить" его от спокойной жизни и вообще жизни как таковой.

Бахмут к полномасштабному вторжению: смотрите видео

Какая ситуация в Бахмуте: последние новости

Уже более 8 месяцев продолжаются тяжелые бои за Бахмут – оккупанты не жалеют живой силы для достижения цели, однако наши воины ценой колоссальных усилий продолжают держать оборону.

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления. По его словам, Россия сосредоточила самое большое количество живой силы на фронте именно для захвата города.

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Наши защитники и защитницы на Бахмутском направлении держат оборону в тяжелейших условиях, ведь противник постоянно предпринимает попытки штурма и пытается достичь своей цели. Сейчас воинам 28-й бригады нужна наша помощь. Бойцы нуждаются в авто и монокуляре ночного видения PVS 14 Gen 3. Необходимо собрать 380 тысяч гривен, поэтому присоединяйтесь!