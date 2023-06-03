Советский стайл, – Ермак показал свой кабинет в Офисе Президента

Андрей Ермак признался, что ему не слишком комфортно работать в своем кабинете. Глава Офиса Президента показал место, где работает и отдыхает последние 465 дней после начала полномасштабного вторжения России.

Ермак в проекте Дмитрия Комарова "Рик" подчеркнул, что он всегда выступает за прямой разговор и язык фактов. 24 Канал.

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Как выглядят апартаменты Ермака

Руководитель Офиса Президента отметил, что ему не слишком комфортно работается в своем кабинете, ведь тот оформлен в "немножко советском стайле" – массивные люстры и двери, помпезная мебель, мозаики с шахтерами и рабочими-крестьянками и т.д.

Но работаем в том, что есть,

– сказал в свое "оправдание" Ермак.

Среди немногих дорогих для него вещей в кабинете он показал маленькую копию картины Бэнкси, подаренной ему на день рождения. погибший в крушении эксминистр МВД Денис Монастырский.

Утром 18 января украинцев шокировало страшное известие. В Броварах Киевской области разбился вертолет, на борту которого находился глава МВД Денис Монастырский. Вместе с ним погиб первый заместитель и госсекретарь ведомства.



Подарок от Дениса Монастырского / Скриншот с видео (28:30)

Вспомнив бывшего коллегу, Андрей Ермак грустно умолкает, но Дмитрий Комаров приходит ему на помощь.

Маленький мальчик заваливает гораздо большего соперника. Это плюс-минус то, что сейчас происходит в Украине,

– метко заметил Комаров.

Из зала чиновник ведет журналиста в так называемую комнату отдыха. Комаров сказал, что обстановка там такая же, как и у Владимира Зеленского.



Зона отдыха в кабинете Ермака / Скриншот с видео (28:52)

Далее собеседники проходят через приемную в "белый зал" – комнату, где проходят переговоры Ермака и его заместителей. Она также оформлена с намеком на "роскошь по-номенклатурному" – пышные панно, "грандиозные" орнаменты и "величественная" мозаика. Комаров спросил, как Ермак относится ко всем этим люстрам и мебели.

Плохо отношусь. Я здесь ничего не менял – как оно было, так оно и остается. Сегодня было бы нелогично что-то делать… Есть стол, есть стул, есть бумажка, есть ручка – и это все, что нужно,

– сказал руководитель ОП.

Как выглядят апартаменты Ермака: смотрите видео (с 27:58)

Ранее Дмитрий Комаров показывал, где живет и работает Зеленский. В кабинете, где сейчас работает украинский лидер, раньше трудились все президенты Украины. Там всегда стоят сувениры от зарубежных коллег и известных украинцев. Но за время войны там появились новые символические сувениры. Президент показал, что именно хранит в своем рабочем кабинете.