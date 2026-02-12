Портал в прошлое: как выглядит Капустин Яр и жизнь в бедности и болезнях поблизости

Россия уже дважды запускала по Украине баллистику средней дальности. Речь идет о так называемом "Орешнике", ориентировочная цена которого – примерно 40 миллионов долларов.

Оба раза пуски осуществлялись с территории полигона "Капустин Яр". Как выглядит эта местность, показывает 24 Канал.

Как выглядит Капустин Яр?

Капустин Яр – это закрытая местность в России. Село используется прежде всего как военный полигон, а доступ к нему имеет ограниченный круг гражданских. Население, согласно открытым данным, составляет 5 724 человека.

К слову, этот населенный пункт расположен на территории украинского этнического и культурного края Желтый Клин.

Где расположен Капустин Яр: смотрите на карте

Населенный пункт расположен в отдаленной местности в северо-западной части Астраханской области.

Местные тесно связаны с обслуживанием военной инфраструктуры, ведь никаких других источников развития в Капустином Яру практически нет.

Как выглядит Капустин Яр / Фото из сети

Полигон там был создан еще в 1946 году для испытаний первых советских баллистических ракет. Он расположен преимущественно в России, но занимает также территории Казахстана, которые россияне "арендуют".

Российские и казахстанские СМИ уже не раз писали о том, как ракетные испытания России влияют на здоровье местных жителей. На местах падения обломков фиксируют повышенную радиацию.

Жители Казахстана рассказывают, что их дети рождаются с различными тяжелыми болезнями, в частности ДЦП, эпилепсией и тому подобное.

Капустин Яр / Фото из соцсетей

Само военное поселение имеет минимальную социальную инфраструктуру.

В сети обратили внимание на разительную разницу между стоимостью "Орешника" и финансовыми показателями Капустиного Яра.

Годовой бюджет этого города – около 97 тысяч долларов. А это – значительно меньше цены одной ракеты. За 40 миллионов долларов Капустин Яр можно было бы профинансировать еще на сотни лет.

Ситуация в Капустином Яру, откуда запускают "Орешник" / Фото из сети

На доступных в сети фото можно увидеть и Ленина на ржавом постаменте, и деревянные бараки, и полное бездорожье. Местные также жалуются на большое количество бездомных собак, из-за которых, по их словам, стало опасно ходить по улицам.

Все указывает на упадок поселения, отсутствие изменений и развития с советских времен.

Но там до сих пор расположены важные военные объекты врага, в частности испытательная и пусковая площадка для ракет различных типов, которыми Россия продолжает терроризировать Украину.

Как выглядит Капустин Яр / Фото из сети

