Как выглядит разрушенный оккупантами Чугуев и как его собираются восстанавливать

Чугуев медленно оправляется от ужасов, причиненных ему русскими оккупантами. Для восстановления города нужно будет привлечь много денег и усилий.

Наши герои постепенно освобождают наши города и деревни от русских оккупантов. Правда, на этом ужасы не закончатся – враг нанес дома и дороги просто безумные разрушения.

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Восстановление Чугуева

Город Чугуев в Харьковской области удалось освободить от российских оккупантов еще в начале марта. Населенный пункт получил тяжелые удары врага, от которых сейчас пытается оправиться.

Город расположен на реке Северский Донец, через который пролегали мосты. Рашисты уничтожили два моста, поэтому сейчас временно пришлось строить переправы. На одном мосту устроили пешеходный переход, на другом – объезд. Проектная документация по восстановлению мостов уже готовится, работы начнутся в тот момент, когда будет соответствующее разрешение от военных.

Также во время горячих боев за город было полностью разрушено 15 частных домов и 3 многоквартирных. Частичные повреждения получили 177 домов. Кроме того, от оккупантов пострадали детские сады, больницы, школы и промышленные объекты.

Мэр Чугуева Галина Минаева не уезжала из города, когда там находились россияне, а сейчас активно работает над его восстановлением. Приоритетная задача – предоставить жилье тем, чьи дома разрушил враг. Пока в городе будут строить новые дома, для проживания жителей Чугуева хотят переоборудовать гостиницы.

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Российские кафиры снова атаковали Николаев, в городе прогремели взрывы. Как сообщил мэр города Александр Сенкевич, враг снова применил кассетные боеприпасы.

Рашисты бросают большие силы на то, чтобы получить полный контроль над Луганской и Донецкой областями. Обстрелы и бомбежки украинских городов не прекращаются, враг стирает населенные пункты с лица земли в надежде захватить территорию. На Донбассе и Луганской области россияне сосредоточили большое количество техники и личного состава.

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