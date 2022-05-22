Наші герої поступово звільняють наші міста та села від російських окупантів. Щоправда, на цьому жахи не закінчаться – ворог завдав будинкам та дорогам просто шалених руйнувань.

Читайте також "Панцирі", С-300, С-400 і військові з усієї Росії: окупанти кинули всі сили на Донбас

Відновлення Чугуєва

Місто Чугуїв на Харківщині вдалося звільнити від російських окупантів ще на початку березня. Населений пункт зазнав важких ударів ворога, від яких зараз намагається оговтатися.

Місто розташоване на річці Сіверський Донець, через який пролягали мости. Рашисти знищили два мости, тож зараз тимчасово довелося зводити переправи. На одному мості облаштували пішохідний перехід, на іншому об'їзд. Проєктна документація щодо відбудови мостів вже готується, роботи розпочнуться у той самий момент, як буде відповідний дозвіл від військових.

Також під час гарячих боїв за місто було повністю зруйновано 15 приватних будинків та 3 багатоквартирних. Часткові пошкодження зазнали 177 будинків. Окрім того, від окупантів постраждали дитячі садочки, лікарні, школи та промислові об'єкти.

Мер Чугуєва Галина Мінаєва не виїжджала з міста, коли там були росіяни, а зараз активно працює над його відновленням. Пріоритетне завдання – надати житло тим, чиї помешкання зруйнував ворог. Поки у місті будуватимуть нові будинки, для проживання мешканців Чугуєва тимчасово хочуть переобладнати готелі.

Фото зруйнованого Чугуєва:

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Російські окупанти знову атакували Миколаїв, у місті прогриміли вибухи. Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, ворог знову застосував касетні боєприпаси.

Рашисти кидають великі сили на те, щоб здобути повний контроль над Луганською та Донецькою областями. Обстріли та бомбардування українських міст не припиняються, ворог стирає населені пункти з обличчя землі в надії захопити територію. На Донбасі та Луганщині росіяни зосередили велику кількість техніки та особового складу.

Дивіться також – ЗСУ знищили "Тюльпан" РФ завдяки російському пропагандисту