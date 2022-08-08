Разведка с неба днем и ночью: какие супердроны помогут уничтожить оккупантов в Украине

В Украине презентовали дронов – разведчиков, которые станут "глазами с неба" для украинских защитников на фронте. В чем специфика технологических новинок "Армии дронов" – узнавали журналисты 24 канала.

"Наша цель – сохранение жизни военных"

30 дронов – разведчиков DJI Matrice 300, два дрона Fly Eye, один Raybird Skyeton, один UkrJet и один SKIF, закупленные в рамках проекта "Армия дронов", уже совсем скоро будут доставлены в боевые подразделения на передовую.

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Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что были систематизированы все потребности украинской армии в беспилотных аппаратных средствах.

Мы понимаем, сколько дронов по всей линии фронта нужно на каждую линию защиты. Тех, которые летают до трех километров и тех разведывательных дронов, которые преодолевают расстояния до 100 километров. Для второй и третьей линий защиты – это до 100 километров, нам нужно 200 "птичек". И это неоднократно, а каждую минуту нужно, чтобы было такое количество БПЛА у наших бойцов,

– сказал он.

По его словам, также нужно обучать пилотов для того, чтобы они умели эффективно управлять дронами. Отдельно от поиска и закупки БПЛА в Украине запускают и школы для пилотов БПЛА.

Также желательно в режиме реального времени ремонтировать дроны. Поэтому, отметил Федоров, это системный проект, который во время цифровой войны очень важен для того, чтобы обеспечить украинский фронт беспилотниками.

Глава государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь подчеркнул, что "кроме первоочередной задачи – победы над врагом, наша цель – сохранение жизни наших военных, наших героев, которые сегодня защищают нас".

Юрий Щиголь / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Щиголь также представил 30 дронов DJI Matrice 300 и добавил, что "нашей целью является, чтобы любое наименьшее подразделение наших войск было оснащено именно таким беспилотником". По его словам, первые такие БПЛА в скором времени будут доставлены на фронт.

Специфика БПЛА

DJI Matrice 300 оснащены технологией искусственного интеллекта и камерами с тепловизорами, которые способны фокусироваться на целях и представлять потенциальную опасность. Эти дроны записывают видео, имеют встроенный искусственный интеллект, четко фокусируются на цели и определяют потенциальную опасность на расстоянии. Имеют инфракрасную камеру (тепловизор).

DJI Matrice 300 / Фото Валентины Полищук, 24 канал

БПЛА SKIF – собственная технология украинской компании Culver Aviation. Этот беспилотник способен находиться в воздухе до двух часов и развивать скорость до 70 км/ч. Максимальная высота полета – 1500 метров. Имеет автоматическую парашютную систему, которая может открыться при чрезвычайной ситуации в небе. Также способен выполнять задачи в режиме радиомолчания в условиях активного противодействия радиоэлектронной борьбы.

БПЛА SKIF

Дроны Fly Eye разработаны польской компанией WB Electronics. Они считаются одними из лучших беспилотных летательных аппаратов образца НАТО, используемых польскими спецподразделениями. Могут развивать скорость до 160 км/ч и способны летать на расстояние до 60 км. Это позволяет попадать им глубоко в тыл противника. В воздухе в среднем способен находиться примерно 2,5 часа.

Используется автоматизированная система управления огнем, позволяющая применять БПЛА для обозначения артиллерийских целей и корректировки огневого поражения. FlyEye помогает военным обнаруживать большое количество артиллерийской техники противника. Выполнение задач бригадного и даже оперативно-тактического уровня.

Дрон Fly Eye / Фото Минцифры

Беспилотник способен проводить воздушную разведку на расстояние до 60 километров в режиме онлайн-трансляции и более 60 километров в "тихом" режиме, выполняя пролет по заранее запланированному маршруту.

Raybird Skyeton наряду является единственным комплексом с подобными характеристиками в своем размере в Украине и входит в тройку мировых производителей этого класса. Комплекс предназначен для разведывательных миссий, корректировки огня, целеуказания, наблюдения, а также поисково-спасательных работ.

Высокая круизная скорость – 120 километров в час позволяет использовать самолет практически в любых погодных условиях, а температурные лимиты в любое время года. А простота использования позволяет быстро обучать различные подразделения для выполнения боевых задач.

Состоит из беспилотных летательных аппаратов, переносной наземной станции управления, антенной системы, пусковой установки, камеры, фотоаппарата, радара и т.д.

Raybird Skyeton / Фото Минцифры

UJ Airborne 2022 способен совершать полеты в любой момент и время года, в простых и сложных погодных условиях, а также при активном радиоэлектронном противодействии. Может работать круглосуточно при ротации летательных аппаратов. Видеонаблюдение происходит в режиме реального времени. Может доставлять грузы весом до 20 кг на расстояние до 600 км.

С 2017 года было разработано несколько беспилотных авиационных систем, производство UJ Airborne 2022 оснащен двигателем внутреннего сгорания и работает на бензине. В воздухе он может находиться до 10 часов. Выполнять задачи БПЛА может в радиусе до 150 км от наземной станции управления. Если я не ошибаюсь, то это самый беспилотный украинский аппарат, достигший стадии серийного производства,

– рассказал директор компании UkrJet Александр.

Из-за своего нелегкого веса БПЛА может осуществлять задачи в неблагоприятных погодных условиях. По словам директора украинской компании, производство одного такого беспилотника стоит свыше нескольких миллионов гривен. Он имеет сложное оборудование, двигатель, электронику, связь, средства защиты от радиоэлектронной борьбы и, в основном, закупается на средства государства.

UJ Airborne 2022 / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Сколько средств собрано на "Армию дронов"

Что такое "Армия дронов" Проект, начатый Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации. Это комплексная программа, в рамках которой закупают дроны, ремонтируют и обучают операторов. Беспилотники позволяют отслеживать действия врага, изменять военные стратегии, а главное – сохранить как можно больше жизней военных и гражданских.

Первую задачу – закупку 200 дронов – разведчиков – в Минцифры планируют закрыть до конца августа. Активно происходит и обучение пилотов. На сегодняшний день уже выпустили 400 операторов. В ближайшие месяцы планируют обучить до трех тысяч операторов БПЛА.

Через платформу UNITED24 на "Армию дронов" собрали почти 726 миллионов гривен. На 260 миллионов гривен уже заключили контракты на закупку беспилотников. Среди них 78 мультикоптеров Matrice, две наземные системы для 20 ударных дронов – камикадзе Warmate, 20 Fly Eye.

Михаил Федоров / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Донаты на беспилотники поступали из 74 стран мира. В частности, из США, Канады, Великобритании, Германии, Ирландии, Франции, Швейцарии, Австралии, Израиля. Первым проект поддержал Монобанк, клиенты которого передали 64 миллиона гривен. Эти средства пошли на покупку Warmate.

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Более 100 миллионов гривен передал на "Армию дронов" украинский и британский предприниматель в сфере ИТ и космических технологий Максим Поляков.