Как может закончиться война в Украине: СМИ назвали несколько сценариев

Вопрос о том, как война завершится, является предметом дискуссий и обсуждений. Эксперты делают свои прогнозы и говорят о наиболее вероятных сценариях. Например, СМИ привели 6 вариантов дальнейшего хода событий в Украине.

Варианты завершения войны изменяются от наиболее оптимистичных до пессимистических. Однако, стоит отметить, что ситуация на фронте динамична, поэтому сказать точно, какой вариант наиболее вероятен – невозможно.

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Вариант первый – прекращение огня

Директор Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс считает, что Украина и Россия могут договориться о прекращении огня, если боевые действия зайдут в тупик.

Однако Джонс отмечает, что это не будет завершением войны, а скорее паузой и переходом войны в замороженный конфликт. В качестве примера он привел Чеченские войны, когда в 1994 году было договорено о прекращении огня, а впоследствии Россия начала новое наступление.

В таких условиях в Кремле надеются на то, что западные партнеры потеряют интерес в поддержке Украины, что может сыграть на руку россиянам.

Вариант второй – мирное соглашение

Еще одним возможным вариантом, по данным СМИ, является подписание между Украиной и Россией мирного соглашения. Однако тот же Сет Джонс отметил, что Путин зашел слишком далеко, чтобы завершать войну без результатов. Здесь еще есть вопрос того, на какие уступки готова идти Украина.

Однако Джонс отметил, что территориальные уступки со стороны Украины очень маловероятны.

Вариант третий – победа России

Начиная полномасштабное вторжение, Россия надеялась на скорый захват Украины, свержение власти и создание марионеточного правительства. Однако Украина перечеркнула эти планы.

По словам Джонса, вариант того, что Россия смогла бы переломить ход войны – маловероятный. Однако теоретически, в случае территориальных уступок со стороны Украины (которые, как мы знаем, почти невозможны), Россия могла бы преподнести это как победу и якобы достижение поставленных целей.

Вариант четвертый – победа Украины

Это тот вариант, за который ежедневно борются украинские герои, поэтому он наиболее желателен и наиболее ожидаем.

Победа Украины автоматически означает поражение русских войск. Сет Джонс отметил, что Путин поднял ставки и, несмотря на то, что война существенно бьет по России, не оставляет попыток добиться желаемого. Поэтому отступление российских войск с территории Украины, пока Россией руководит Путин – маловероятно.

Однако если Путина сбросят в результате переворота или когда он умрет, то вероятность отступления возрастет.

Вариант пятый – затяжная война

Этот вариант менее оптимистичен, поскольку предполагает, что война может затянуться на годы и может быть без явного победителя. То есть фактически это война на истощение, которая, по словам Джонса, сейчас продолжается. То есть, Россия сейчас не стремится захватывать новые территории, а хочет истощить Украину. Так что здесь вопрос, кто продержится дольше.

Вариант шестой – ядерная война и вмешательство НАТО

Наиболее апокалиптический сценарий, связанный с ядерным шантажом Кремля. Сет Джонс считает, что Путин может применить ядерное оружие в случае тотального провала российских войск. Однако риски перевешивают любые гипотетические выгоды.

Западные чиновники не раз говорили о последствиях для России в случае применения ядерного оружия. Однако остается непонятным, вмешался ли НАТО непосредственно в войну, ведь это фактически будет означать третью мировую, к которой может подключиться и Китай, чего Альянс пытается избежать.

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