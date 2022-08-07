Вместо больниц и школ – душ на улице и передвижной телевизор: "блага" оккупации Северодонецка

Во временно оккупированном Северодонецке захватчики не спешат отстраивать город или хотя бы отремонтировать свет и газ. Вместо современных больниц, школ и спортивных арен – техническая вода, душ на улице и телевизор.

россияне "освободили" Северодонецк от жизни

О "благах" в оккупированном Северодонецке рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он также опубликовал подтверждающие это фото. По городу ездят большие "пропагандистские телевизоры", а вот восстанавливать коммуникации – никто не собирается.

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Еще в феврале, несмотря на капризы погоды, на спортивной площадке возле торгового центра "Джаз" работал строительный кран. В 2022 году все ожидали открытия современного комплекса. А еще – уютный сквер имени Сергея Губанова. Готовились к началу строительства областной больницы. Пока не пришли россияне и не начали разрушать уютный Северодонецк. "Освободили" его от жизни,

– отметил Сергей Гайдай.

По словам главы области, из более чем 100 тысяч населения сейчас в городе примерно 10 процентов. "Кто-то оккупантов ждал, многим просто деваться было некуда".



В Северодонецке / Фото телеграм Сергей Гайдай

оккупанты не спешат готовиться к отопительному сезону

Он добавил, что полтора месяца россияне обещают светлую жизнь в разбитом ими же городе. Но не могут наладить элементарное – отремонтировать свет и газ, подготовить Северодонецк к отопительному сезону.

Очередному главе оккупационных властей города Моргунову это непонятно – на его "малой родине" холодная вода подается почасово уже лет 30 как. А отапливают дома там еще дровами. В Северодонецке пошли по более простому пути. Зачем ремонтировать систему водоснабжения,

– сообщил Гайдай.

Оккупанты установили по городу цистерны с технической водой.



В Северодонецке установили цистерны с технической водой / Фото телеграм Сергей Гайдай

Сергей Гайдай не понимает, как будут жить в городе люди зимой, когда температура достигнет нуля.

Лед есть? А еще установлены два гигиенических центра – душевые палатки. С очередью в 3 месяца вперед. Правда, есть телевидение. Не кабельное – передвижное. Только с одной пропагандой,

– отметил Гайдай.



Передвижные телевизоры с российской пропагандой в Северодонецке / Фото телеграм Сергей Гайдай

Ситуация в Луганской области: актуально

В эфире телемарафона Сергей Гайдай также рассказал, что местное население Луганщины оккупанты пытаются заманивать пайками, чтобы те сотрудничали с россиянами.

Поскольку в области возникают проблемы со снабжением медикаментов, с пищей, водой, то оккупанты пытаются манипулировать местным населением и обещать золотые горы. оккупанты даже готовят помещение, где будут проводить псевдореферендумы.

Однако Гайдай подчеркнул, что это хорошо известная стратегия оккупантов – они не собираются восстанавливать инфраструктуру города. Потому зима будет катастрофической.

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