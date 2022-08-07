росіяни "визволили" Сєвєродонецьк від життя

Про "блага" в окупованому Сєвєродонецьку розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він також опублікував фото, які це підтверджують. По місту їздять великі "пропагандистські телевізори", а ось відновлювати комунікації – ніхто не збирається.

Увага Чоловіків забирають просто з вулиць: на окупованому Донбасі – нова хвиля примусової мобілізації

Ще в лютому, попри примхи погоди, на спортивному майданчику біля торговельного центру "Джаз" працював будівельний кран. У 2022 році всі очікували на відкриття сучасного комплексу. А ще – затишного скверу імені Сергія Губанова. Готувались до початку зведення обласної лікарні. Допоки не прийшли росіяни і не почали руйнувати затишний Сєвєродонецьк. "Визволили" його від життя,

– зазначив Сергій Гайдай.

За словами очільника області, з понад 100 тисяч населення зараз у місті приблизно 10 відсотків. "Хтось на окупантів чекав, багатьом просто діватися було нікуди".



У Сєвєродонецьку / Фото телеграм Сергій Гайдай

окупанти не поспішають готуватись до опалювального сезону

Він додав, що півтора місяця росіяни обіцяють світле життя в розбитому ними ж місті. Але не можуть налагодити елементарне – відремонтувати світло та газ, підготувати Сєвєродонецьк до опалювального сезону.

Черговому очільнику окупаційної влади міста Моргунову це незрозуміло – на його "малой родине" холодна вода подається погодинно вже років 30 як. А опалюють будинки там дровами. У Сєвєродонецьку пішли простішим шляхом. Нащо ремонтувати систему водозабезпечення, – повідомив Гайдай.

Окупанти натомість встановили по місту цистерни з технічною водою.



В Сєвєродонецьку встановили цистерни з технічною водою / Фото телеграм Сергій Гайдай

Сергій Гайдай не розуміє, як житимуть у місті люди взимку, коли температура сягне нуля.

Кригу їсти? А ще встановлені два гігієнічні центри – душові палатки. Із чергою у 3 місяці наперед. Щоправда, є телебачення. Не кабельне – пересувне. Лише з однією пропагандою,

– відзначив Гайдай.



Пересувні телевізори з російською пропагандою у Сєвєродонецьку / Фото телеграм Сергій Гайдай

Ситуація на Луганщині: актуально

В ефірі телемарафону Сергій Гайдай також розповів, що місцеве населення Луганщини окупанти намагаються заманювати пайками, аби ті співпрацювали з росіянами.

Оскільки в області виникають проблеми з постачанням медикаментів, з їжею, водою, то окупанти намагаються маніпулювати місцевим населенням та обіцяти золоті гори. Окупанти навіть готують приміщення, де будуть проводити псевдореферендуми.

Однак, Гайдай наголосив, що це добре відома стратегія окупантів – вони не збираються відновлювати інфраструктуру міста. Тому зима буде катастрофічною.

Більше про це – як зараз виглядає Сєвєродонецьк: дивитись відео