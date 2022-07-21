Как живется оккупантам в плену: эксклюзивный стрим Золкина
На ютубе 24 канала сегодня, 21 июля, продолжается стрим украинской журналистки Екатерины Соляр с журналистом и блогером Владимиром Золкиным, который берет интервью у российских пленных.
Среди тем стрима с Владимиром Золкиным – что происходит с российскими пленными в плену и как устроено их пребывание там. Стрим начался в 17:00.
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В целом Екатерина Соляр и Владимир Золкин обсудили российскую армию и почему пленники иногда не хотят возвращаться в россию. В частности, обсудили:
- условия для российских пленных;
- почему важно брать российских захватчиков в плен.
Смотрите стрим с Владимиром Золкиным на ютубе 24 канала: видео
Что известно о российских пленных в Украине
Многие российские военные попадают в плен ВСУ. В Украине они размещаются в специальных лагерях для содержания пленных. Любопытно, что почти все россияне не хотят оставаться в Украине и мечтают пойти на обмен, об этом рассказывает министр юстиции Украины Денис Малюська.
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По его словам, пленные оккупанты рассказывают разные истории о том, что их принудительно "засунули" в вооруженные силы россии. Российских военных, только попавших в плен, или относительно которых есть планы обменять их на украинских защитников, размещают в учреждениях исполнения наказаний практически по всей территории Украины.
Их содержат отдельно от других заключенных ради безопасности самих военнопленных. Также создали специальный лагерь для военнопленных на Западе Украины, где содержатся те, в отношении которых нет ближайших ожиданий обмена.
Денис Малюська рассказывал, что всего ежемесячно на одного военнопленного оккупанта нужно 3 тысячи гривен.