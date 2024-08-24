Милитаризованный кусок земли: что ждет россиян в Крыму

Временно оккупированный Крым россияне превратили в милитаризованную зону, где есть много ограждений и укрытий. Кроме этого, сейчас там царит дефицит продуктов, а в дальнейшем условия проживания на полуострове могут только ухудшиться.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что Крым скоро может полностью потерять электроснабжение. Украинские же удары по военным целям только увеличатся.

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Что ждет россиян в Крыму

Тизенгаузен рассказал, что раньше в Крыму работало много заводов, можно было ловить рыбу и морепродукты, которых было вволю. Сейчас же – объекты заграждены, а рыбу ловить запрещено, ведь с моря могут приплыть "диверсанты".

Крым стал милитаризованным куском земли. Укрытия на пляжах, на остановках транспорта,

– подчеркнул политтехнолог.

Кроме этого, на полуострове есть проблемы с электроснабжением, которое из-за ударов ВСУ, может и исчезнуть полностью и на долгое время. Однако наша страна воюет по международным правилам, поэтому сперва, по мнению Тизенгаузена, будет наносить удары по военным объектам, а уже потом, если будет необходимость, то и по электростанциям.

Мы без света уже привыкли, а вот россиянам, которые думали, что война только в Украине, будет невесело,

– отметил политтехнолог.

Он также отметил, что россиянам следовало бы защищать свой порт "Кавказ", что им сейчас не удается. Между тем Украина совершенствует свои ракеты "Нептун", поэтому на временно оккупированный Крым ждет много "хлопка".