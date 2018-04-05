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Как бизнесмен с Донбасса выгодно купил часть Запорожского алюминиевого комбината

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Виталий Кропачев
Виталий Кропачев / Радио Свобода

Часть недвижимого имущества "Запорожского производственного алюминиевого комбината" приобрела фирма бизнесмена с Донбасса Виталия Кропачева. И это еще до начала приватизации и почти вдвое дешевле стартовой цены.

Об этом говорится в расследовании "Охотник за комбинатом" программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Первый").

В 2016 году руководство "Запорожского производственного алюминиевого комбината", 68% акций которого принадлежат государству в лице Фонда государственного имущества Украины, решило продать часть недвижимого имущества этого предприятия. Речь идет, в частности, о главном и административно-бытовом корпусах ТЭЦ, складах реагентов, кислоты и соли, зданиях служебного корпуса, химводоочистки, насосной станции.

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Объекты были проданы на аукционе летом 2016 года. Договор купли-продажи имущества оформили в сентябре того же года. Стартовая цена лота – 14,5 миллионов гривен. Однако победитель купил имущество более чем вполовину дешевле – за 5,9 миллиона гривен. Фонд государственного имущества не предоставил на запрос журналистов информацию о том, принимал ли в аукционе участие кто-то еще, и если да, каковы были их предложения.

Новым владельцем имущества стала киевская "Энергогенерирующая компания "Укргидроэнерго". Сейчас единственным владельцем фирмы является брат Виталия Кропачева Александр. Эта компания зарегистрирована на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева – в доме, который у государства арендует компания Виталия Кропачева.

На момент аукциона и до осени 2017-го у компании было два учредителя – дочь Виталия Кропачева Юлия и зарегистрированный во Львовской области Леонид Матейко. Матейко – директор и соучредитель в ряде компаний, которыми совладеют отец и бывшая жена Игоря Купранца, заместителя главы Национальной полиции Украины и руководителя департамента защиты экономики этого ведомства.

Бывший совладелец "Энергогенерирующей компании "Укргидроэнерго" Леонид Матейко отвечать на вопросы журналистов о комбинате отказался. Сам Купранец убеждает, что не имеет ничего общего с Кропачевым. А предприниматель, в свою очередь, отметил, что знает Купранца как публичную личность.

"Купранца я однозначно вижу, этот человек постоянно по телевизору, это публичная личность, которая есть везде, в чем проблема?.. Есть Аваков, есть Купранец, есть Грицак, есть Луценко, есть масса людей, которые существуют. И в этом нет ничего плохого, если я кого-то знаю", – ответил Виталий Кропачев.

Также он добавил, что планирует принять участие в приватизации "Запорожского производственного алюминиевого комбината".

"Я буду участвовать в приватизации этого объекта, моя компания будет принимать участие. Мы хотим его купить и сделать на его базе производство горно-шахтного оборудования. У меня есть интерес в угольной отрасли, я являюсь акционером нескольких не государственных, а именно частных компаний. Для развития этих компаний, для того, чтобы Украина была независимой, мы должны развивать свою горно-строительную отрасль. Вот в этом весь интерес", – сообщил Кропачев.

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Наблюдательный совет комбината согласовал передачу в аренду почти 14 тысяч квадратных метров цехов сроком на два года компании "Шахтерсктранс". Ее владелец Виктор Медведев – бывший сосед и нынешний партнер Кропачева по фирме "Международный бухгалтерский учет".

В январе 2018 года членом дирекции "Запорожского производственного алюминиевого комбината" стал Андрей Филоненко, бывший командир батальона "Шахтерск". Ранее в интервью изданию "Обозреватель" Филоненко называл Виталия Кропачева одним из "крестных отцов" батальона.

В марте 2018 года Фонд госимущества назвал топ-21 объектов приватизации на этот год, среди которых есть и "Запорожский производственный алюминиевый комбинат". Стоимость госпакетов акций этого завода Фонд госимущества оценил в почти 278 миллионов гривен.

И, похоже, что сейчас именно Виталий Кропачев может находиться в более выгодном положении, чем другие потенциальные покупатели алюминиевого комбината – так как часть бывшего имущества завода уже в его окружение,
– говорится в расследовании.

В последние годы Кропачев через связанных лиц стал совладельцем нескольких обогатительных фабрик и нефтегазодобывающих компаний, которые ранее входили в сферу влияния семьи Виктора Януковича. Недавно журналисты сняли его визит в здание Министерства энергетики и угольной промышленности, где сидит сам министр Игорь Насалик.

В конце 2017-го Виталий Кропачев посетил день рождения Насалика в одном из киевских ресторанов. Такие контакты могут указывать, что Кропачев – не чужой человек для влиятельных чиновников, отмечают журналисты в расследовании.

К слову, бизнесмен Виталий Кропачев обвинил программу “Наши деньги с Денисом Бигусом” в обысках, которые Национальное антикоррупционное бюро провело в офисах и доме бизнесмена.

Теги: Расследования Новости Украины Новости Запорожья Новости Донецка Бизнес Деньги
Источник: 24 Канал
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