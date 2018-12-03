Как будет формироваться список адвокатов для пленных моряков: объяснение эксперта

Украинские пленные моряки до сих пор ждут "суда" в Московском СИЗО в Лефортово. Их арестовали до 25 января 2019 года. Сейчас в отдельных камерах находится 21 украинский моряк, еще трое – в больнице с ранениями, которые они получили во время тарана российских военных в Азовском море.

Сейчас к одному из них не могут попасть украинские адвокаты.

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Адвокат командира дивизиона катера "Бердянск" Дениса Гриценко Николай Полозов формирует список правозащитников, которые будут защищать украинских моряков. Его он планирует обнародовать 4 декабря в Киеве.

По поручению Павла Климкина и Людмилы Денисовой, я взял на себя ответственность за формирование списка адвокатов, которые согласились защищать украинских военнопленных моряков. Отмечу, что адвокатов никто не заставляет,

– сказал Николай Полозов.

Адвокат командира дивизиона катера "Бердянск" Дениса Гриценко Николай Полозов

Он добавил, что список формируется по обращению самих адвокатов. Сейчас в нем уже записаны более 10 фамилий, которые будут рассматриваться в Киеве. После этого, комиссия должна утвердить правозащитников, которые будут заниматься делами наших моряков.

На каждого пленного моряка должны утвердить минимум одного адвоката, который будет работать в рамках общей стратегии, имеющей целью освобождение украинских моряков,

– отметил адвокат.

Он подчеркнул, что список формируется для того, чтобы объединить всех адвокатов, которые будут работать для достижения конкретной цели. А также не позволить, чтобы следствие назначило своих агентов-адвокатов, которые пытались разрушить дело изнутри.

Напомним, что 25 ноября корабль РФ протаранил буксир украинских военных в Азовском море. В России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив. Уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.

После этого Украина ввела в 10 областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.