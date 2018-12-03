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      Як буде формуватися список адвокатів для полонених моряків: пояснення експерта

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      Українські полонені моряки досі чекають на "суд" у Московському СІЗО в Лефортово. Їх заарештували до 25 січня 2019 року. Наразі в окремих камерах перебувають 21 український моряк, ще троє – у лікарні із пораненнями, які вони отримали під час тарану російських військових в Азовському морі.

      Наразі до жодного з них не можуть потрапити українські адвокати.

      Читайте також: Українські моряки у полоні РФ: що на них очікує та як ми можемо допомогти

      Адвокат командира дивізіону катера "Бердянськ" Дениса Гриценка Микола Полозов формує список правозахисників, які будуть захищати українських моряків. Його він планує оприлюднити 4 грудня у Києві.

      За дорученням Павла Клімкіна та Людмили Денісової, я взяв на себе відповідальність за формування списку адвокатів, які погодилися захищати українських військовополонених моряків. Зазначу, що адвокатів ніхто не примушує,
      – сказав Микола Полозов.

      Адвокат командира дивізіону катера
      Адвокат командира дивізіону катера "Бердянськ" Дениса Гриценка Микола Полозов

      Він додав, що список формується за зверненням самих адвокатів. Наразі у ньому вже записані понад 10 прізвищ, які будуть розглядатися у Києві. Після того, комісія має затвердити правозахисників, які будуть займатися справами наших моряків.

      На кожного полоненого моряка мають затвердити мінімум одного адвоката, який буде працювати у рамках спільної стратегії, що має на меті звільнення українських моряків,
      – зазначив адвокат.

      Він наголосив, що список формується для того, аби об’єднати всіх адвокатів, які будуть працювати для досягнення конкретної мети. А також не дозволити, аби слідство призначило своїх агентів-адвокатів, які б намагалися зруйнувати справу зсередини.

      Нагадаємо, що 25 листопада корабель РФ протаранив буксир українських військових в Азовському морі. У Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки. Вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шість українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10 областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'їзд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      Теги: Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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