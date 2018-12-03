Як буде формуватися список адвокатів для полонених моряків: пояснення експерта

Українські полонені моряки досі чекають на "суд" у Московському СІЗО в Лефортово. Їх заарештували до 25 січня 2019 року. Наразі в окремих камерах перебувають 21 український моряк, ще троє – у лікарні із пораненнями, які вони отримали під час тарану російських військових в Азовському морі.

Наразі до жодного з них не можуть потрапити українські адвокати.

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Адвокат командира дивізіону катера "Бердянськ" Дениса Гриценка Микола Полозов формує список правозахисників, які будуть захищати українських моряків. Його він планує оприлюднити 4 грудня у Києві.

За дорученням Павла Клімкіна та Людмили Денісової, я взяв на себе відповідальність за формування списку адвокатів, які погодилися захищати українських військовополонених моряків. Зазначу, що адвокатів ніхто не примушує,

– сказав Микола Полозов.



Адвокат командира дивізіону катера "Бердянськ" Дениса Гриценка Микола Полозов

Він додав, що список формується за зверненням самих адвокатів. Наразі у ньому вже записані понад 10 прізвищ, які будуть розглядатися у Києві. Після того, комісія має затвердити правозахисників, які будуть займатися справами наших моряків.

На кожного полоненого моряка мають затвердити мінімум одного адвоката, який буде працювати у рамках спільної стратегії, що має на меті звільнення українських моряків,

– зазначив адвокат.

Він наголосив, що список формується для того, аби об’єднати всіх адвокатів, які будуть працювати для досягнення конкретної мети. А також не дозволити, аби слідство призначило своїх агентів-адвокатів, які б намагалися зруйнувати справу зсередини.

Нагадаємо, що 25 листопада корабель РФ протаранив буксир українських військових в Азовському морі. У Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки. Вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шість українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10 областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'їзд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.