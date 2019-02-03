Как будет проходить вхождение на престол митрополита Епифания

Интронизация, то есть официальное вступление на престол митрополита Епифания будет происходить в Софиевском соборе 3 февраля. К слову, на Объединительном Соборе, еще 15 декабря, из трех кандидатов именно его избрали главой новой церкви Украины.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондентка Алена Чернецкая.

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Она сообщила, что ко вхождению на престол молодого предстоятеля церкви все готовились очень тщательно.

Для нового главы УПЦ изготовили трон ручной работы, который сделали из дуба и обшили бархатом. А в Михайловском монастыре для Епифания сшили специальную мантию,

– добавила Алена.

Епифаний признался, что неслучайно выбрал этот день для такого важного события, ведь именно 3 февраля он празднует свое 40-летие. Таким образом он хочет объединить два своих праздника.

Митрополит Епифаний – самый молодой предстоятель церкви всего православного мира

Корреспондентка отметила, что ранее в Киев прибыли представители из Константинополя и Афона, но, к сожалению, настоятель Афонского монастыря попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Также Алена напомнила, что на саму церемонию интронизации журналистов пускать не будут, однако операторам разрешат поснимать на крыльце собора.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.