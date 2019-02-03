Почему во время богослужений вспоминают патриарха РПЦ Кирилла: объяснения Епифания

Патриарха РПЦ Кирилла во время богослужений вспоминают по каноническим предписаниям православной церкви, которые содержатся в Томосе. Так делает Константинополь – и ПЦУ должна соблюдать канонический порядок.

Поминать нужно всех предстоятелей поместных церквей, сказал глава ПЦУ Епифаний в интервью "Радио Свобода".

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Он пояснил, что в диптихе среди них есть и предстоятель РПЦ патриарх Кирилл.

Конечно, до получения Томоса и даже после избрания меня как предстоятеля я не поминал в диптихе патриарха Кирилла. И мы не молимся за патриарха Кирилла. Но мы выполняем канонические предписания православной церкви и предписания, которые содержатся в Томосе, в этом документе, который свидетельствует, что мы являемся автокефальной православной церковью,

– добавил митрополит.

Он также отметил, что украинская церковь "стремится быть признанной другими поместными церквями", поэтому должна придерживаться канонического порядка.

"Нравится или не нравится, но мы должны даже чем-то жертвовать ради того, чтобы в будущем получить лучше", – подчеркнул Епифаний.

По словам предстоятеля Православной церкви Украины, ПЦУ в этом вопросе равняется на Константинополь. Так, несмотря на то, что патриарх Кирилл разорвал евхаристические отношения со Вселенским патриархом, патриарх Варфоломей поминает его в диптихе среди других предстоятелей поместных православных церквей.

Мы не молимся за патриарха Кирилла, мы молимся за единство православной церкви,

– отметил он.

Также Епифаний отмечает, что президент РФ Владимир Путин имеет значительное влияние на часть украинских верующих через Русскую православную церковь. Поэтому, когда все православные украинцы объединятся в единой поместной церкви, глава Кремля потеряет их поддержку, завершится война на Донбассе, а оккупированный Крым вернут Украине.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.