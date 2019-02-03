Чому під час богослужінь згадують патріарха РПЦ Кирила: пояснення Епіфанія

Патріарха РПЦ Кирила під час богослужінь згадують через канонічні приписи православної церкви, які містяться у Томосі. Так робить Константинополь – і ПЦУ має дотримуватися канонічного порядку.

Поминати слід усіх предстоятелів помісних церков, сказав глава ПЦУ Епіфаній у інтерв'ю "Радіо Свобода".

Читайте також: Особисте життя Епіфанія: що їсть, одягає та якими соцмережами користується голова ПЦУ

Він пояснив, що в диптиху серед них є і предстоятель РПЦ патріарх Кирило.

Звичайно, що до отримання Томосу навіть після обрання мене як предстоятеля я не поминав у диптиху патріарха Кирила. І ми не молимося за патріарха Кирила. Але ми виконуємо канонічні приписи православної церкви і приписи, які містяться в Томосі, в цьому документі, який засвідчує, що ми є автокефальною православною церквою,

– додав митрополит.

Він також наголосив, що українська церква "прагне бути визнаною іншими помісними церквами", тому має дотримуватися канонічного порядку.

"Подобається чи не подобається, але ми повинні навіть чимось жертвувати задля того, щоб у майбутньому отримати краще", – наголосив Епіфаній.

За словами предстоятеля Православної церкви України, ПЦУ у цьому питанні рівняється на Константинополь. Так, попри те, що патріарх Кирило розірвав євхаристійні стосунки зі Вселенським патріархом, патріарх Варфоломій поминає його в диптиху серед інших предстоятелів помісних православних церков.

Ми не молимося за патріарха Кирила, ми молимося за єдність православної церкви,

– зазначив він.

Також Епіфаній зазначає, що президент РФ Володимир Путін має значний вплив на частину українських вірян через Російську православну церкву. Тому, коли всі православні українці об’єднаються в єдиній помісній церкві, глава Кремля втратить їх підтримку, завершиться війна на Донбасі, а окупований Крим повернуть Україні.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.