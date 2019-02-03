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      Як відбуватиметься входження на престол митрополита Епіфанія

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      Інтронізація, тобто офіційний вступ на престол, митрополита Епіфанія відбуватиметься у Софійському соборі 3 лютого. До слова, на Об'єднавчому Соборі, ще 15 грудня, з-поміж трьох кандидатів саме його обрали очільником нової церкви України.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Альона Чернецька.

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      Вона повідомила, що до входження на престол наймолодшого предстоятеля церкви всі готувалися надзвичайно ретельно.

      Для нового очільника УПЦ виготовили трон ручної роботи, який зробили з дуба та обшили оксамитом. А у Михайлівському монастирі для Епіфанія пошили спеціальну мантію,
      – додала Альона.

      Епіфаній зізнався, що невипадково обрав цей день для такої важливої події, адже саме 3 лютого він святкує своє 40-річчя. У такий спосіб він хоче об'єднати два своїх свята.

      Епіфаній
      Митрополит Епіфаній – наймолодший предстоятель церкви всього православного світу

      Кореспондентка зазначила, ще раніше до Києва прибули представники з Константинополя та Афона, але, на жаль, предстоятель Афонського монастиря потрапив до лікарні, через проблеми з серцем.

      Також Альона нагадала, що на саму церемонію інтронізації журналістів не пускатимуть, проте операторам дозволять познімати на ґанку собору.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Теги: Новини України Епіфаній Православна церква України
      Джерело: 24 канал
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