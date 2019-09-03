09:37
3 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Приманка для Путина. Во всем виновата Польша
      Вєсті Кремля
      22:17, 2 сентября
      Вести.UA: Украину ждет еще одно новое правописание? Матиос после увольнения стал философом
      Вєсті.UA
      19:41, 2 сентября
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Как будет развиваться ситуация вокруг Медведчука и подконтрольных ему СМИ

      492 Читати новину українською
      Медведчук намеренно препятствует переговорам в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе
      Медведчук намеренно препятствует переговорам в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе / gettyimages.com

      Тема Медведчука и рисков для национальной безопасности из-за его деятельности имеет не просто общеполитический характер. Его действия – личный вызов президенту Зеленскому.

      Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

      Более подробно: Зеленский vs Медведчук: как остановить влияние кума Путина на информпространство Украины

      По его словам, Зеленский, который заявил о сомнительности источников финансирования телеканалов 112, NewsOne и ZIK, которые контролирует Медведчук, намекает на опосредованное российское финансирование этих ресурсов. Политолог отмечает: в Зеленского сложилось негативное отношение к Медведчуку.

      Медведчук начал создавать проблемы в переговорном процессе в Минске из-за того, что Зеленский удалил его с переговорной группы. В первую очередь, препятствовал переговорам относительно захваченных Россией моряков. А Зеленский проблему моряков воспринимает, как личный вызов,
      – подчеркивает Владимир Фесенко.

      К тому же еще скандал с так называемым мостом между NewsOne и "Россия 24", который воспринимался как реванш пророссийских сил и Медведчука.

      Поэтому, по мнению Фесенко, для нового главы СБУ Ивана Баканова сейчас один из главных приоритетов в работе – возможное российское влияние на информационное пространство через подконтрольные Медведчуку телеканалы.

      Владимир Фесенко отмечает: конечно, Медведчук и "Оппозиционная платформа – За жизнь" будут преподносить это как "политическое преследование" и "наступление" на свободу слова. Собственно, ситуация уже используется, как способ защиты Медведчука.

      "Есть разница между тем, когда говорится о ресурсах Ахметова или Пинчука, а когда Медведчука. Здесь большая часть общества, за исключением пророссийских и антимайданних сил, считает правильным не говорить о нарушении прав и давлении на свободу слова. С ситуацией вокруг Медведчука требовали разобраться давно. Еще при Порошенко", – отмечает Владимир Фесенко.

      Политолог добавляет: будет критика действий Зеленского со стороны ОПЗЖ и обращения к европейским институтам. Но если будут весомые доказательства против Медведчука, проблем с Европой не будет.

      Если будут серьезные улики против Медведчука, то проблемы могут возникнуть у него. В ближайшее время будет принят закон об отмене депутатской неприкосновенности. Но и без этого не будет проблем проголосовать за снятие неприкосновенности с нардепов, которых подозревают в преступлениях,
      – считает Фесенко.

      Что заявил президент Зеленский о Медведчуке?
      Владимир Зеленский в интервью "ТСН" отметил, что к источникам финансирования партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" есть "большие вопросы". "Партия Медведчука – это его партия или временное объединение, и кто они такие? Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии. Откуда деньги на финансирование каналов? У нас есть ответы: откуда и с какой страны они получают "кэш". Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", – подчеркнул Зеленский.

      олігархи і ЗМІ 
      Какие СМИ контролируют олигархи? / Инфографика 24 канала

      Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео 24 канала

       

      blog_ava
      Прогноз погоды на 3 сентября: резкое похолодание на Западе и жара на Востоке
      сегодня
      733
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Владимир Путин Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трамп и Макрон работают на Путина?
      сегодня , 00:30 Трамп и Макрон работают на Путина?
      Іван Яковина 298
      Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      2 сентября , 19:31 Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      893
      Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      2 сентября , 17:00 Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      1000
      Главные новости 2 сентября: закрытое заседание Кабмина и кого из украинцев нашли в "Лефортово"
      2 сентября , 23:21 Главные новости 2 сентября: закрытое заседание Кабмина и кого из украинцев нашли в "Лефортово"
      224
      Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбиють активістів
      2 сентября , 23:00 Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбиють активістів
      Дмитро Гнап 82
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук