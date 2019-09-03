Как будет развиваться ситуация вокруг Медведчука и подконтрольных ему СМИ

Тема Медведчука и рисков для национальной безопасности из-за его деятельности имеет не просто общеполитический характер. Его действия – личный вызов президенту Зеленскому.

Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

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По его словам, Зеленский, который заявил о сомнительности источников финансирования телеканалов 112, NewsOne и ZIK, которые контролирует Медведчук, намекает на опосредованное российское финансирование этих ресурсов. Политолог отмечает: в Зеленского сложилось негативное отношение к Медведчуку.

Медведчук начал создавать проблемы в переговорном процессе в Минске из-за того, что Зеленский удалил его с переговорной группы. В первую очередь, препятствовал переговорам относительно захваченных Россией моряков. А Зеленский проблему моряков воспринимает, как личный вызов,

– подчеркивает Владимир Фесенко.

К тому же еще скандал с так называемым мостом между NewsOne и "Россия 24", который воспринимался как реванш пророссийских сил и Медведчука.

Поэтому, по мнению Фесенко, для нового главы СБУ Ивана Баканова сейчас один из главных приоритетов в работе – возможное российское влияние на информационное пространство через подконтрольные Медведчуку телеканалы.

Владимир Фесенко отмечает: конечно, Медведчук и "Оппозиционная платформа – За жизнь" будут преподносить это как "политическое преследование" и "наступление" на свободу слова. Собственно, ситуация уже используется, как способ защиты Медведчука.

"Есть разница между тем, когда говорится о ресурсах Ахметова или Пинчука, а когда Медведчука. Здесь большая часть общества, за исключением пророссийских и антимайданних сил, считает правильным не говорить о нарушении прав и давлении на свободу слова. С ситуацией вокруг Медведчука требовали разобраться давно. Еще при Порошенко", – отмечает Владимир Фесенко.

Политолог добавляет: будет критика действий Зеленского со стороны ОПЗЖ и обращения к европейским институтам. Но если будут весомые доказательства против Медведчука, проблем с Европой не будет.

Если будут серьезные улики против Медведчука, то проблемы могут возникнуть у него. В ближайшее время будет принят закон об отмене депутатской неприкосновенности. Но и без этого не будет проблем проголосовать за снятие неприкосновенности с нардепов, которых подозревают в преступлениях,

– считает Фесенко.

Что заявил президент Зеленский о Медведчуке?

Владимир Зеленский в интервью "ТСН" отметил, что к источникам финансирования партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" есть "большие вопросы". "Партия Медведчука – это его партия или временное объединение, и кто они такие? Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии. Откуда деньги на финансирование каналов? У нас есть ответы: откуда и с какой страны они получают "кэш". Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", – подчеркнул Зеленский.



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