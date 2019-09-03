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      Як розвиватиметься ситуація навколо Медведчука і підконтрольних йому ЗМІ

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      Медведчук навмисно перешкоджає перемовинам у Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі
      Медведчук навмисно перешкоджає перемовинам у Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі / gettyimages.com

      Тема Медведчука і ризиків для нацбезпеки через його діяльність має не просто загальнополітичний характер. Його дії – особистий виклик президенту Зеленському.

      Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко.

      Більш детально: Зеленський vs Медведчук: як зупинити вплив кума Путіна на інформпростір України

      За його словами, Зеленський, який заявив про сумнівність джерел фінансування телеканалів 112, NewsOne і ZIK, які контролює Медведчук, натякає на опосередковане російське фінансування цих ресурсів. Політолог наголошує: в Зеленського склалося негативне ставлення до Медведчука.

      Медведчук почав створювати проблеми в переговорному процесі в Мінську через те, що Зеленський видалив його з переговорної групи. В першу чергу, перешкоджав перемовинам щодо захоплених Росією моряків. А Зеленський проблему моряків сприймає, як особистий виклик,
      – підкреслює Володимир Фесенко.

      До того ж іще скандал із так званим телемостом між NewsOne та "Россия 24", який сприймався як реванш проросійських сил і Медведчука.

      Тому, на думку Фесенка, для нового глави СБУ Івана Баканова зараз один із головних пріоритетів у роботі – можливий російський вплив на інформаційний простір через підконтрольні Медведчуку телеканали.

      Володимир Фесенко зауважує: звичайно, Медведчук і "Опозиційна платформа – За життя" підноситимуть це як "політичне переслідування" і "наступ" на свободу слова. Власне, ситуація вже використовується, як спосіб захисту Медведчука.

      "Є різниця між тим, коли мовиться про ресурси Ахметова або Пінчука, а коли про Медведчука. Тут велика частина суспільства, за винятком проросійських і антимайданних сил, вважає правильним не говорити про порушення прав і тиск на свободу слова. Із ситуацією навколо Медведчука вимагали розібратися давно. Ще при Порошенкові", – зауважує Володимир Фесенко.

      Політолог додає: буде критика дій Зеленського з боку ОПЗЖ і звернення до європейських інституцій. Але якщо будуть вагомі докази проти Медведчука, проблем з Європою не буде.

      Якщо будуть серйозні докази проти Медведчука, то проблеми можуть виникнути в нього. Найближчим часом буде прийнятий закон про скасування депутатської недоторканності. Але і без цього не буде проблем проголосувати за зняття недоторканності з нардепів, яких підозрюють у злочинах,
      – вважає Фесенко.

      Що заявив президент Зеленський про Медведчука? Володимир Зеленський в інтерв'ю "ТСН" зазначив, що до джерел фінансування партії "Опозиційна платформа – За життя" є "великі питання". "Партія Медведчука – чи це його партія, чи тимчасове об’єднання? І хто вони такі? Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії. Звідки гроші на фінансування каналів? У нас є відповіді: звідки і з якої країни вони отримують "кеш". Це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться", – наголосив Зеленський.

      олігархи і ЗМІ
      Які ЗМІ контролюють олігархи? / Інфографіка 24 каналу

      Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео 24 каналу

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Путін Володимир Зеленський Опозиційна платформа – За життя Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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