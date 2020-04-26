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      Как будут возвращать к жизни Чернобыльскую зону после масштабных пожаров: детали

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      В Украине разработают план развития Чернобыльской зоны: что известно
      В Украине разработают план развития Чернобыльской зоны: что известно / Пресс-служба президента Украины

      В Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения готовят план, как здесь навести порядок после масштабных пожаров и как дальше развивать эту территорию. Таким образом ГАЗО стремится вернуть привлекательный международный имидж Зоны.

      Об этом стало известно по итогам визита президента Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону отчуждения. Его поездка состоялась 26 апреля, передает 24 канал.

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      Во время встречи с президентом глава ГАЗО Сергей Калашник отметил, что следующим шагом после карантина следует вернуться к той жизни, которая здесь была.

      Он обнародовал такие шаги реализации этой задачи:

      • необходимо снова вернуть тот имидж, который имела Зона, то есть вернуть сюда людей, вернуть посещения, восстановить работу предприятий.
      • с точки зрения леса следует убрать захламления, делать пожарные разрывы, чтобы больше такие ситуации не возникали;
      • с каждым годом менять лицо этой территории, заниматься инфраструктурой.

      В то же время Калашник заверил, что те задачи, которые перед руководством ГАЗО поставил президент в своем недавнем указе, они обязательно выполнят.

      Также он утверждает, что проблем с людьми нет. В частности, накануне он общался с профессионалами, которые этим могут заниматься.

      В целом эта работа состоит из нескольких аспектов:

      • имиджевый;
      • надо выходить на другой уровень общения с людьми, которые сюда приезжают, то есть выходить на европейский и американский рынки туристических услуг;
      • надо наладить статистику тех людей, что сюда возвращаются, которые сюда несколько раз приезжали;
      • развитие инфраструктуры.

      Сейчас в ГАЗО готовятся разработать план, как все это реализовать. После того, как он будет готов, с документом ознакомятся премьер Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский.

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      Смотрите видео комментария Калашника относительно Чернобыльской зоны отчуждения

      Пожар в Чернобыльской зоне: известно

      • 4 апреля загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
      • Самой плохой ситуация была 5 и 14 апреля. На второй день пожара его общая площадь составила около 100 гектаров.
      • 14 апреля огонь двигался в сторону Припяти и был всего в 2 километрах от хранилища радиоактивных отходов.
      • По состоянию на 25 апреля огня уже нет, но пожарные до сих пор палят очаги тления.
      • Радиационный фон в Чернобыльской зоне в норме.
      • Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах.
      • По предварительным оценкам, из-за пожаров пострадало 11,5 тысяч гектаров юго-западной части Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, в частности уничтожено несколько природных достопримечательностей.

      О последствиях от пожара в Чернобыльской зоне – читайте здесь.


      Авария на Чернобыльской АЭС в цифрах / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Президент Украины Владимир Зеленский Пожар в Чернобыльской зоне Чернобыль Новости политики
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