Как будут возвращать к жизни Чернобыльскую зону после масштабных пожаров: детали
В Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения готовят план, как здесь навести порядок после масштабных пожаров и как дальше развивать эту территорию. Таким образом ГАЗО стремится вернуть привлекательный международный имидж Зоны.
Об этом стало известно по итогам визита президента Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону отчуждения. Его поездка состоялась 26 апреля, передает 24 канал.
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Во время встречи с президентом глава ГАЗО Сергей Калашник отметил, что следующим шагом после карантина следует вернуться к той жизни, которая здесь была.
Он обнародовал такие шаги реализации этой задачи:
- необходимо снова вернуть тот имидж, который имела Зона, то есть вернуть сюда людей, вернуть посещения, восстановить работу предприятий.
- с точки зрения леса следует убрать захламления, делать пожарные разрывы, чтобы больше такие ситуации не возникали;
- с каждым годом менять лицо этой территории, заниматься инфраструктурой.
В то же время Калашник заверил, что те задачи, которые перед руководством ГАЗО поставил президент в своем недавнем указе, они обязательно выполнят.
Также он утверждает, что проблем с людьми нет. В частности, накануне он общался с профессионалами, которые этим могут заниматься.
В целом эта работа состоит из нескольких аспектов:
- имиджевый;
- надо выходить на другой уровень общения с людьми, которые сюда приезжают, то есть выходить на европейский и американский рынки туристических услуг;
- надо наладить статистику тех людей, что сюда возвращаются, которые сюда несколько раз приезжали;
- развитие инфраструктуры.
Сейчас в ГАЗО готовятся разработать план, как все это реализовать. После того, как он будет готов, с документом ознакомятся премьер Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский.
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Смотрите видео комментария Калашника относительно Чернобыльской зоны отчуждения
Пожар в Чернобыльской зоне: известно
- 4 апреля загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
- Самой плохой ситуация была 5 и 14 апреля. На второй день пожара его общая площадь составила около 100 гектаров.
- 14 апреля огонь двигался в сторону Припяти и был всего в 2 километрах от хранилища радиоактивных отходов.
- По состоянию на 25 апреля огня уже нет, но пожарные до сих пор палят очаги тления.
- Радиационный фон в Чернобыльской зоне в норме.
- Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах.
- По предварительным оценкам, из-за пожаров пострадало 11,5 тысяч гектаров юго-западной части Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, в частности уничтожено несколько природных достопримечательностей.
О последствиях от пожара в Чернобыльской зоне – читайте здесь.
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