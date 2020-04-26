Как будут возвращать к жизни Чернобыльскую зону после масштабных пожаров: детали

В Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения готовят план, как здесь навести порядок после масштабных пожаров и как дальше развивать эту территорию. Таким образом ГАЗО стремится вернуть привлекательный международный имидж Зоны.

Об этом стало известно по итогам визита президента Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону отчуждения. Его поездка состоялась 26 апреля, передает 24 канал.

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Во время встречи с президентом глава ГАЗО Сергей Калашник отметил, что следующим шагом после карантина следует вернуться к той жизни, которая здесь была.

Он обнародовал такие шаги реализации этой задачи:

необходимо снова вернуть тот имидж, который имела Зона , то есть вернуть сюда людей, вернуть посещения, восстановить работу предприятий.

, то есть вернуть сюда людей, вернуть посещения, восстановить работу предприятий. с точки зрения леса следует убрать захламления, делать пожарные разрывы , чтобы больше такие ситуации не возникали;

, чтобы больше такие ситуации не возникали; с каждым годом менять лицо этой территории, заниматься инфраструктурой.

В то же время Калашник заверил, что те задачи, которые перед руководством ГАЗО поставил президент в своем недавнем указе, они обязательно выполнят.

Также он утверждает, что проблем с людьми нет. В частности, накануне он общался с профессионалами, которые этим могут заниматься.

В целом эта работа состоит из нескольких аспектов:

имиджевый;

надо выходить на другой уровень общения с людьми, которые сюда приезжают, то есть выходить на европейский и американский рынки туристических услуг;

надо наладить статистику тех людей, что сюда возвращаются, которые сюда несколько раз приезжали;

развитие инфраструктуры.

Сейчас в ГАЗО готовятся разработать план, как все это реализовать. После того, как он будет готов, с документом ознакомятся премьер Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский.

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Смотрите видео комментария Калашника относительно Чернобыльской зоны отчуждения

Пожар в Чернобыльской зоне: известно

4 апреля загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.

Самой плохой ситуация была 5 и 14 апреля. На второй день пожара его общая площадь составила около 100 гектаров.

14 апреля огонь двигался в сторону Припяти и был всего в 2 километрах от хранилища радиоактивных отходов.

По состоянию на 25 апреля огня уже нет, но пожарные до сих пор палят очаги тления.

Радиационный фон в Чернобыльской зоне в норме.

Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах.

По предварительным оценкам, из-за пожаров пострадало 11,5 тысяч гектаров юго-западной части Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, в частности уничтожено несколько природных достопримечательностей.

О последствиях от пожара в Чернобыльской зоне – читайте здесь.



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