Як повертатимуть до життя Чорнобильську зону після масштабних пожеж: деталі

У Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження готують план, як тут навести лад після масштабних пожеж і як далі розвивати цю територію. Таким чином ДАЗВ прагне повернути привабливий міжнародний імідж Зони.

Про це стало відомим за підсумками візиту президента Володимира Зеленського до Чорнобильської зони відчуження. Його поїздка відбулася 26 квітня, передає 24 канал.

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Під час зустрічі з президентом голова ДАЗВ Сергій Калашник наголосив, що наступним кроком після карантину слід повернутися до того життя, яке тут було.

Він оприлюднив такі кроки реалізації цього завдання:

треба знову повернути той імідж, який мала Зона , тобто повернути сюди людей, повернути відвідування, відновити роботу підприємств.

, тобто повернути сюди людей, повернути відвідування, відновити роботу підприємств. з точки зору лісу слід п рибрати захаращення, робити пожежні розриви , щоб більше такі ситуації не виникали;

, щоб більше такі ситуації не виникали; з кожним роком змінювати обличчя цієї території, займатися інфраструктурою.

Водночас Калашник запевнив, що ті завдання, які перед керівництвом ДАЗВ поставив президент у своєму нещодавньому указі, вони обов’язково виконають.

Також він переконує, що проблем із людьми немає. Зокрема, напередодні він спілкувався з професіоналами, що цим можуть займатися.

Загалом ця робота складається з декількох аспектів:

іміджевий;

треба виходити на інший рівень спілкування з людьми, що сюди приїжджають, тобто виходити на віть на європейський і американський ринки туристичних послуг;

треба налагодити статистику тих людей, що сюди повертаються, які сюди кілька разів приїжджали;

розбудова інфраструктури.

Наразі у ДАЗВ готуються розроюбити план, як усе це реалізувати. Після того, як він буде готовим, з документом ознайомляться прем’єр Денис Шмигаль і президент Володимир Зеленський.

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Дивіться відео коментаря Калашника щодо Чорнобильської зони відчуження

Пожежа у Чорнобильській зоні: що відомо

4 квітня загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.

Найгіршою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі її загальна площа становила близько 100 гектарів.

14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.

Станом на 25 квітня вогню вже немає, але пожежники досі гатять осередки тління.

Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі.

Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах.

За попередніми оцінками, через пожежі постраждало 11,5 тисяч гектарів південно-західної частини Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, зокрема знищено кілька природних пам'яток.

Про наслідки від пожежі в Чорнобильській зоні – читайте тут.



Аварія на Чорнобильській АЕС у цифрах / Інфографіка 24 каналу