Чорний день нашої історії: як українські політики реагують на 34 річницю аварії на ЧАЕС

34 роки тому сталася масштабна катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції. Президент України, глава уряду, спікер Верховної Ради, а також інші українські політики відреагували на річницю трагедії. Вони закликали не забувати подвигу людей, які врятували мільйони життів у всьому світі.

Глава держави на своїй фейсбук-сторінці висловив подяку ліквідаторам наслідків цієї трагедії та нагадав про важливість зберегти планету.

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Володимир Зеленський зазначив, що для подолання наслідків аварії у той час бракувало навичок і знань, техніки й обладнання. Він також наголосив, що ситуацію ускладнила позиція радянського керівництва, яке вирішило приховати трагедію від світу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі розповів, що кожного року телефонує своєму другу, який був у 1986 році у Чорнобилі. Глава уряду дякує йому та всім рятувальникам, які віддали життя за нашу безпеку.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав не забувати, що завдяки людям, які тоді поклали своє здоров’я чи навіть життя, сьогодні ми можемо жити в Києві, Україні та далеко за її межами.

Реакція МЗС України

Українські дипломати наголошують, що не дивлячись на різні проблеми в Україні докладають максимум зусиль для перетворення Чорнобильської зони на безпечну територію. Про це мовиться у заяві МЗС України.

В Україні цінують спільну роботу з надійними партнерами, такими як ООН, МАГАТЕ, ЄБРР, Європейська комісія, НАТО, а також багатьма державами, над реалізацією міжнародних проектів, спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Водночас мер Києва Віталій Кличко розповів, що трагедія Чорнобиля для нього особиста, бо не оминула його сім'ї. Батько Кличка з перших днів брав участь у ліквідації аварії та її наслідків.

Ми тоді про це навіть і не знали, бо тато був військовим. Пізніше все обернулося страшною хворобою, яка забрала його життя,

– згадує Віталій Кличко.

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що минулого року вперше потрапила до зони відчуження.

Про неї кажуть – найбільша техногенна катастрофа в історії людства. А я за цим бачу історії тисячі людей, життя яких в одну мить перевернулася – мешканців тепер вже зони відчуження, ліквідаторів, їхніх родин,

– наголосила Кравчук.

Народний депутат та лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук на своїй фейсбук-сторінці закликав не забувати день Чорнобильської трагедії.

Я добре пам’ятаю все, що було потім. І те, як нам з братом батьки давали йод. І те, як все літо 1986 року діти з Києва жили просто в нашому шкільному спортзалі. І як на другу річницю цієї катастрофи я прийшов у школу з саморобним синьо-жовтим значком, за що мене не хотіли пускати до класу. Та я не пам’ятаю ТОЙ ДЕНЬ. Бо в той день, ніхто нічого не знав,

– сказав Вакарчук.

П'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що вибух на Чорнобильській АЕС – це трагедія, яка змінила життя цілих поколінь. На його думку, Україна ще довго буде долати наслідки катастрофи – і мусить пам’ятати тих, хто віддав життя, аби врятувати світ.

І досі Чорнобиль для України – це біль та постійне випробування. Дотепер ми боремося з його наслідками – екологічними, медичними, соціально-економічними. Сьогодні ми не тільки вшановуємо пам’ять загиблих у тій страшній трагедії, а й вклоняємося людям, які ціною свого життя та здоров’я захистили Україну і світ від ядерної катастрофи,

– заявив Порошенко.

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко на своїй фейсбук-сторінці наголосила, що наслідки Чорнобильської катастрофи мають стати для всіх стимулом оберігати природу й довкілля та дбати про екологію.

Український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов на своїй фейсбук-сторінці закликав пам'ятати про Чорнобильську трагедію.

Чорнобильська катастрофа – одна з найбільших катастроф людства: дивіться відео

Що відомо про Чорнобильську катастрофу? Чорнобильська катастрофа – серія вибухів та пожежа на четвертому енергоблоці ЧАЕС. Сталася 26 квітня 1986 року. Тоді понад 10 тисяч людей загинули у день катастрофи або протягом кількох тижнів після неї.



Загалом кількість постраждалих внаслідок цієї катастрофи оцінюють мільйонами людей.



Аварія у Чорнобилі в цифрах / Інфографіка 24 каналу