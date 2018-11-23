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      Как бывает с заявлениями Луценко – обещанная победа завершается изменой, – Гнап

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      Генпрокурор Юрий Луценко
      Генпрокурор Юрий Луценко / Фото из открытых источников

      В Черкасской области судьи выпустили из-под ареста подозреваемого в организации убийства героя Небесной Сотни, черкасского журналиста Василия Сергиенко. Притом, за четыре года ни следователи ни прокуроры, ни судьи до сих пор так и не назвали фамилию заказчика.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап.

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      По словам Гнапа, Сергиенко столкнулся с интересами влиятельного регионала – народного депутата Геннадия Бобова, который и сегодня контролирует власть и денежные потоки в нескольких районах Черкасской области.

      За четыре года, ни следователи ни прокуроры, ни судьи до сих пор так и не назвали фамилию заказчика. Потому что, кроме того, что в организации убийства подозревается начальник охраны депутата Бобова, это еще не все обстоятельства, которые связывают народного депутата с этим убийством. Например, тело журналиста было найдено недалеко от базы отдыха "Модус", которая принадлежит фирме Геннадия Бобова. А машина Lada, на которой похищали журналиста, принадлежит сыну нардепа – Роману,
      – ответил Гнап.

      "Интересно, что сначала, генеральная прокуратура все же хотела начать следственные действия в отношении народного депутата Бобова. Для этого его надо было лишить его неприкосновенности. И генпрокурор Луценко нашел зацепку: выяснилось, что ранее Бобов не доплатил в бюджет тридцать восемь миллионов гривен налогов. А значит, его можно за это лишить иммунитета и допросить не только в деле о налогах, но и об убийстве журналиста Сергиенко", – прокомментировал журналист.

      Геннадій Бобов
      Геннадий Бобов

      Гнап отметил, что как это бывает с заявлениями Юрия Луценко – обещанная победа на деле завершается реальной изменой. Через некоторое время генеральный прокурор отозвал свое представление на снятие неприкосновенности с Бобова.

      И добавил, что депутат уплатил в бюджет все тридцать с лишним миллионов неуплаченных налогов. А следовательно, и претензий со стороны Генпрокуратуры к Бобову больше нет и никаких следственных действий по делу Сергиенко к нему уже не применишь.

      Видео полного выпуска видеоблога "Право на правду" за 22 ноября 2018 года

      Напомним, 4 апреля 2014 года неизвестные похитили журналиста Василия Сергиенко из дома в городе Корсунь-Шевченковский на Черкащине. На следующий день журналиста нашли замученным насмерть в лесу. Во всеукраинском объединении "Свобода", в которое входил Сергиенко, его исчезновение связывали с журналистской деятельностью.

      Теги: журналисты Новости Украины Видеоблоги Криминальные новости Новости Черкасс ГПУ Юрий Луценко
      Источник: 24 Канал
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