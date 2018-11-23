Як буває з заявами Луценка – обіцяна перемога завершується зрадою, – Гнап

На Черкащині судді випустили з-під арешту підозрюваного в організації вбивства героя Небесної Сотні, черкаського журналіста Василя Сергієнка. Притому, за чотири роки ані слідчі ані прокурори, ані судді досі так і не назвали прізвище замовника.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап.

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За словами Гнапа, Сергієнко зіштовхнувся з інтересами впливового регіонала – народного депутата Геннадія Бобова, який і сьогодні контролює владу та грошові потоки в кількох районах Черкаської області.

За чотири роки, ані слідчі ані прокурори, ані судді досі так і не назвали прізвище замовника. Бо, крім того, що в організації вбивства підозрюється начальник охорони депутата Бобова, це ще не всі обставини, які пов’язують народного депутата з цим вбивством. Наприклад, тіло журналіста було знайдено неподалік бази відпочинку "Модус", яка належить фірмі Геннадія Бобова. А машина Lada, на якій викрадали журналіста належить сину нардепа – Роману,

– відповів Гнап.

"Цікаво, що спочатку, генеральна прокуратура таки хотіла почати слідчі дії щодо народного депутата Бобова. Для цього його треба було позбавити його недоторканості. І генпрокурор Луценко знайшов зачіпку: з’ясувалося, що раніше Бобов не доплатив в бюджет тридцять вісім мільйонів гривень податків. А значить, його можна через це позбавити імунітету, і допитати не лише в справі про податки, а й про вбивство журналіста Сергієнка", – прокоментував журналіст.



Геннадій Бобов

Гнап зазначив, що як це буває із заявами Юрія Луценка – обіцяна перемога на справі завершується реальною зрадою. За якийсь час, генеральний прокурор відкликав своє подання на зняття недоторканості з Бобова.

І додав, що депутат сплатив до бюджету всі тридцять з гаком мільйонів несплачених податків. А відтак, і претензій з боку Генпрокуратури до Бобова більше немає і ні яких слідчих дій по справі Сергієнка до нього вже не застосуєш.

Відео повного випуску відеоблогу "Право на правду" за 22 листопада 2018

Нагадаємо, 4 квітня 2014 року невідомі викрали журналіста Василя Сергієнка з дому в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. Наступного дня журналіста знайшли закатованим на смерть у лісі. У всеукраїнському об'єднанні "Свобода", до якого входив Сергієнко, його зникнення пов'язували із журналістською діяльністю.