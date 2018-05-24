Как часто Путин общается с народом: интересные данные
У Путина довольно странная привычка – раз в год общаться с народом. И чтобы еще больше не травмировать психику, в этом году – чуть подкорректировали формат прямой линии.
15 прямых трансляций успел дать Путин за время своего правления. Следующее общение с народом состоится 7 июня 2018 года и впервые за 10 лет без зрителей в студии.
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Последний раз такой формат практиковали в 2001 году. Предыдущую прямую линию посмотрели 6 миллионов россиян.
Количество просмотров трансляции Путина
Это самый низкий показатель за последние 4 года. Дольше всего Путин общался с народом в 2012 году – практически 5 часов.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите здесь.
Источник: 24 Канал
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