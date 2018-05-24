Як часто Путін спілкується з народом: цікаві дані
У Путіна досить дивна звичка – раз у рік спілкуватися з народом. І щоб ще більше не травмувати психіку, цьогоріч – трохи підкорегували формат прямої лінії.
15 прямих трансляцій встигнув дати Путін за час свого правління. Наступне спілкування із народом відбудеться 7 червня 2018 року і вперше за 10 років без глядачів у студії.
Читайте також: В яку країну найбільше хочуть виїхати українці: неочікувані дані
Востаннє такий формат практикували у 2001 році. Попередню пряму лінію подивилися 6 мільйонів росіян.
Кількість переглядів трансляції Путіна
Це найнижчий показник за останні 4 роки. Найдовше Путін спілкувався із народом у 2012 році – практично 5 годин.
Повний випуск програмі "Вєсті Кремля" дивіться тут.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Росія готується до масштабних військових дій на Донбасі: Турчинов назвав дату наступусьогодні, 09:08
-
Головні новини 23 травня: Бобул йде в президенти, українського журналіста засудили в Білорусісьогодні, 08:09
-
70-80% суддів подумає, чи варто брати хабар, – експерт про Антикорупційний судсьогодні, 07:01
Коментарі