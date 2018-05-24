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Як часто Путін спілкується з народом: цікаві дані

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У Путіна досить дивна звичка – раз у рік спілкуватися з народом. І щоб ще більше не травмувати психіку, цьогоріч – трохи підкорегували формат прямої лінії.

15 прямих трансляцій встигнув дати Путін за час свого правління. Наступне спілкування із народом відбудеться 7 червня 2018 року і вперше за 10 років без глядачів у студії.

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Востаннє такий формат практикували у 2001 році. Попередню пряму лінію подивилися 6 мільйонів росіян.

Путін
Кількість переглядів трансляції Путіна

Це найнижчий показник за останні 4 роки. Найдовше Путін спілкувався із народом у 2012 році – практично 5 годин. 

Повний випуск програмі "Вєсті Кремля" дивіться тут

Теги: Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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