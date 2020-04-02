Как чиновникам удается дистанционно управлять странами: видео

Из-за стремительного распространения коронавируса на удаленную работу перешли даже государственные руководители. В Европе и Штатах теперь ищут, как можно работать, чтобы избежать опасности. О том, как самым влиятельным людям удается сохранять ефективисть и берут ли украинские чиновники пример с коллег – читайте в материале 24 канала.

Велика Британія

Ще декілька тижнів тому прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон скептично ставився до карантину під час пандемії коронавірусу. Однак згодом стало відомо, що політик захворів на COVID-19. Тож йому довелося пристосовуватися до роботи в умовах самоізоляції.

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Він опублікував відео, в якому зазначив, що завдяки майстерності сучасних технологій може спілкуватися зі своєю командою, щоб боротися з коронавірусом.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Канада

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також самоізолювався, коли дізнався, що його дружина захворіла. Тепер усі зустрічі він проводить завдяки відеозв'язку. Політику навіть вдалося доглядати трьох дітей, доки дружина лікувалася в іншій частині будинку.

Наразі відомо, що Софі Трюдо вилікувалася від коронавірусу. Вона зазначила, що вже почуває себе набагато ліпше.



Джастін Трюдо з дружиною Софі / Фото AFP

Німеччина

Канцлерка Німеччини перебуває на карантині. Все через те, що COVID-19 виявили у лікарки, з якою вона контактувала. Тепер Ангела Меркель працює з дому. Розповідає її прес-секретар.

Канцлерка почуває себе добре. Вона продовжує працювати з дому. Ангела Меркель завжди на контакті і підтримує зв'язок з членами уряду і зі своєю командою,

– розповів прессекретар канцлерки Німеччини Штефен Зайберт.



Ангела Меркель / Фото la-croix

ООН

Організація Об'єднаних Націй продовжує працювати в умовах пандемії, однак в онлайн-режимі. Штаб-квартира міжнародної організації розташована в місті Нью-Йорк, яке на сьогодні є одним з епіцентрів коронавірусу.

24 березня Рада безпеки ООН вперше в історії провела засідання за допомогою відеоконференції.

Європейські парламенти

Європейські парламенти також перейшли на дистанційну роботу. В майже порожньому залі працюють в Іспанії. В Польщі перейшли на роботу онлайн. Під час голосувань в Сеймі знаходиться обмежена кількість депутатів.

В Європейському парламенті дозволили голосувати через електронну пошту. Перед майже порожнім залом Голова парламенту провів засідання щодо термінових заходів.

Україна

Тим часом український парламент поки що не готовий до дистанційної роботи. Попри підтверджені випадки зараження серед нардепів, народні обранці 30 березня зібралися на засідання. Вони були в масках, а деякі – навіть у захисних костюмах.

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Банківський комітет Верховної ради провів засідання на свіжому повітрі у внутрішньому дворі парламенту. Голова парламенту пообіцяв, що незабаром усі комітети працюватимуть дистанційно.

Ми дозволимо проводити засідання комітетів в режимі відеоконференції,

– зазначив Дмитро Разумков.

Також депутатам мають дозволити голосувати через відеозв'язок. В той момент в залі будуть лише керівники Ради, по одному депутату від кожної фракції і ті, хто доповідатимуть стосовно законопроєктів. Втім ці зміни ще мають проголосувати, знову зібравшись у сесійній залі.



Чому важливо дотримуватися карантину / Інфографіка 24 каналу