Как Гончарук учил инвесторов в Давосе говорить "Слава Украине!": видео

Для того, чтобы стать успешным в Украине, нужно знать лишь два слова – "Слава Украине!". Таким секретом успеха с потенциальными инвесторами поделился премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Об этом премьер-министр Украины заявил, выступая на Ukrainian Breakfast 2020 в Давосе.

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Для того, чтобы быть успешными в Украине, инвесторы должны знать только несколько слов – "Слава Украине!

– отметил премьер-министр.

По его словам, зная только эти два слова, человек точно будет чувствовать себя в Украине как дома. "Повторяйте за мной – "Слава Украине!"– "Героям слава!"– призвал премьер.

Гончарук учит инвесторов в Давосе говорить "Слава Украине!": смотрите видео

Обратите внимание! На Всемирный экономический форум в Давосе поехала украинская делегация: президент Владимир Зеленский, премьер Гончарук и два десятка народных депутатов. Полный список – по ссылке.

Что известно о Всемирном экономическом форуме в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария).



Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.



Главная тема нынешнего форума — формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологическими. Речь идет о климатических катастрофах, потере биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.