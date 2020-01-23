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      Як Гончарук вчив інвесторів у Давосі говорити "Слава Україні!": відео

      1076 Читать новость на русском
      Гончарук вчив інвесторів говорити "Слава Україні!" / kmu.gov

      Для того, щоб стати успішним в Україні, потрібно знати лише два слова – "Слава Україні!". Таким секретом успіху з потенційними інвесторами поділився прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

      Про це прем’єр-міністр України заявив, виступаючи на Ukrainian Breakfast 2020 у Давосі.

      Читайте також: Чи будуть в українських інвесторів такі ж вигідні умови, як у іноземних: відповідь Гончарука

      Для того, щоб бути успішними в Україні, інвестори повинні знати тільки кілька слів – "Слава Україні!
      – зазначив прем’єр-міністр.

      За його словами, знаючи лише ці два слова, людина точно відчуватиме себе в Україні, як вдома. "Повторіть за мною – "Слава Україні!" – "Героям слава!" – закликав прем’єр.

      Гончарук вчить інвесторів у Давосі говорити "Слава Україні!": дивіться відео

      Зверніть увагу! На Всесвітній економічний форум у Давосі поїхала українська делегація: президент Володимир Зеленський, прем’єр Гончарук та два десятки народних депутатів. Повний список – за посиланням.

      Що відомо про Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія).

      Ця подія збирає приблизно 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, інтелектуалів та журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.

      Головна тема цьогорічного форуму — формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін. Уперше за піввікову історію економічного форуму у Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Мовиться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Давос 2020 Олексій Гончарук
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